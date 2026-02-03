株式会社リムズキャピタル(本社：東京都千代田区、以下「リムズキャピタル」)が運営する不動産クラウドファンディングサービス「BATSUNAGU(バツナグ)」(URL： https://batsunagu-funding.com/ )は、SBINFT株式会社(本社：東京都港区、以下「SBINFT」)の「SBINFT Mits」を利用し、NFTを活用した地方創生・地域経済活性化を目的とした新たな取り組みを開始いたします。

本取り組みでは、BATSUNAGUが全国各地で実施する不動産を活用した再生プロジェクトを起点に、NFTを通じて地域(エリア)・人・モノ・コトを結びつけ、地域内外の人の往来や消費を促進することで、持続可能な地域経済圏の構築を目指します。

2024年に両社でBATSUNAGU投資家に対して、NFT付与及び施設利用のテストを実施したことを踏まえ、さらに事業として推進してまいります。









■ 不動産再生 × NFTによる「点と点をつなぐ地方創生モデル」

地方創生においては、単発的な投資や観光施策ではなく、継続的な関係人口の創出と経済循環が課題となっています。

BATSUNAGUではこれまで、地域に眠る不動産を再生し、宿泊施設や交流拠点として活用することで、地域の価値向上に取り組んできました。

今回の「SBINFT Mits」の活用により、こうした再生プロジェクトをNFTというデジタルアセットで横断的につなぐことで、各地域に点在するプロジェクト同士を結び、人・モノ・コト・経済が連動して動く新たな地方創生モデルを構築します。









■ NFTを「地域と投資家をつなぐ実用的なツール」として活用

本プロジェクトでは、SBINFTが提供するNFTマーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits(ミッツ)」(URL： https://sbinft-mits.com/ )を活用し、BATSUNAGUの再生プロジェクトごとにNFTを発行します。

これらのNFTは、単なるデジタル証明や記念品ではなく、リアルな地域体験や施設利用と連動した実用性(ユーティリティ)を持つNFTとして設計されます。





＜NFTに持たせる主な機能＞

● BATSUNAGU会員としてのステータスを示すNFT

● 再生プロジェクトで誕生する施設の宿泊割引券・施設利用券としての機能

● 施設や地域で開催されるイベント参加券としての機能

● 各エリアの提携商店・事業者で利用可能な割引・特典としての機能

● 投資家同士や地域とつながるコミュニティ形成の起点

NFTを保有することで、投資家はプロジェクトや地域と継続的な関係を築くことができ、地域側にとっても関係人口・交流人口の創出につながります。









■ 第一弾施策：BATSUNAGU公式NFT及び野尻湖ファンドNFTの発行

本取り組みの第一弾として、以下のNFT施策を実施いたします。

(1) BATSUNAGU公式キャラクター「つなぐま」NFTの発行

BATSUNAGUにおいて投資実績のあるすべての投資家を対象に、BATSUNAGU公式キャラクター「つなぐま」をモチーフとしたNFTを付与いたします。

本NFTは、BATSUNAGU会員としてのステータスを表すとともに、今後の各プロジェクトや特典への参加の起点となるNFTです。





NFTサンプル画像(1)





(2) 野尻湖ファンドNFTの発行

「野尻湖ファンド」に投資いただいた投資家に対しては、野尻湖ファンドNFTを付与いたします。

本NFTは、長野県・野尻湖エリアで進められているホテル再生プロジェクトと連動した特別なNFTとなります。





NFTサンプル画像(2)





■ 野尻湖ファンドNFTのユーティリティについて

野尻湖ファンドNFTは、再生プロジェクトによって誕生する「HOTEL & SAUNA WAYPOINT SHINANO-MYOKO」(2026年3月1日プレオープン予定)に先立ち、2026年2月28日に開催予定のオープンイベントへの参加券として機能します。

NFTを通じて、投資家が完成前からプロジェクトや施設と関わることができ、不動産投資を「投資」だけでなく「体験」や「関係性」へと広げていく仕組みです。









■ 今後の展開と目指す姿

今後、BATSUNAGUとSBINFTは、野尻湖ファンドを皮切りに、各地域で展開される不動産再生プロジェクトごとにNFTを活用し、地域横断型の地方創生ネットワークの構築を進めてまいります。

NFTを通じて、

● 地域間を横断した回遊性の創出

● 投資家・地域・事業者が継続的につながる関係人口の形成

● 地域経済の循環と活性化

を実現し、日本各地の地方・地域をつなぐ新たな経済圏の創出を目指してまいります。









■ SBINFT株式会社について

◆会社概要

会社名 ： SBINFT株式会社

所在地 ： 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー

代表者 ： 近藤 智彦

設立 ： 2015年5月

コーポレートサイト： https://sbinft.co.jp/

SBINFT Market ： https://sbinft.market/

SBINFT Mits ： https://sbinft-mits.com/

事業内容：

・NFTプロジェクトの運営を通じたロイヤルカスタマーの可視化、育成、獲得ができるマーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits」の提供

・承認制による安心安全なコンテンツのみ流通することを目的としたパブリックチェーンによるNFTマーケットプレイス事業「SBINFT Market」の提供

・企業や団体などが、NFTを活用した新たなビジネスモデルの構築を実現するためのNFTコンサルティング事業「NFT Consulting」の提供









■ 株式会社リムズキャピタルについて

◆会社概要

会社名 ： 株式会社リムズキャピタル

所在地 ： 東京都千代田区神田錦町2-11 三洋安田ビル1階

代表者 ： 代表取締役社長 三平 裕毅(みひら ひろき)

事業内容 ： 不動産開発、リノベーション再販事業、

不動産ファンドの仕組みを活用した空き家・

古民家再生、地方創生事業

設立 ： 2016年4月

コーポレートサイト： https://www.limbs-capital.co.jp





◆不動産クラウドファンディング「BATSUNAGU」

URL： https://batsunagu-funding.com/

BATSUNAGUは、地域と不動産と人をつなぎ、そこに新たな価値を創っていく不動産特定共同事業を活用した不動産ファンドです。特に、各地域の強み、風土、文化を継承・掘り起こしのアレンジを行い、具体的な事業化の推進、雇用等の創出を目指し、最終的に地域および行政と共同で地産地消、地域活性化につながるプロジェクトを実行しております。