収納用品や生活雑貨の企画・製造・販売を行うライクイット株式会社(本社：奈良県葛城市、以下 ライクイット)は、公式オンラインストア「ライクストア」にて、暮らし評論家・整理収納アドバイザー・防災士の大木聖美さんによるコラムを、「在宅避難」をテーマに全2回で公開しました。









■ コラム企画の背景

近年、災害時の避難行動として注目されている「在宅避難」。

自宅が安全で生活できる状況であれば、避難所へは行かず、住み慣れた家で過ごすという選択肢も。小さな子どもや高齢者、ペットがいるご家庭にとっても重要な考え方です。一方で、「何をどれくらい備えればいいのか分からない」「スペースや管理が不安」といった声も多く聞かれます。

今回のコラムでは、そうした不安に寄り添いながら、防災備蓄を特別な準備にしないための考え方と、収納を活かした実践的な工夫を、2回に分けて紹介しています。









■ コラムの見どころ

第1回のコラムでは、「小さな収納から始める一人暮らしや夫婦二人の防災備蓄」をテーマに、防災備蓄の基本を解説。





必要最低限の備えの考え方や、日常で使っている食品や生活用品を防災に活かす視点など、今日から無理なく始められるヒントをご紹介しています。防災を“特別なこと”ではなく、“暮らしの延長線上”として捉えることで、備えへのハードルを下げるご提案です。





コラム第1弾





▼コラム本文はこちら

https://likestore.like-it.jp/blog/likeit-family-oki-column/





第2回のコラムでは、「大容量収納×ファミリー向け」として、家族世帯の在宅避難を支える防災備蓄を紹介しています。





家族の人数に合わせて備蓄の量や種類も増える中、大容量の収納用品を活用し、「まとめて・わかりやすく」管理することの大切さをご紹介。用途別に分ける工夫や“見える化”のポイント、乳児・高齢者・ペットなど代用がきかない備えについても触れ、家族全員で共有できる防災の仕組みづくりを提案しています。





コラム第2弾





▼コラム本文はこちら

https://likestore.like-it.jp/blog/likeit-family-oki-column-stc/









■ 執筆者プロフィール

コラムを執筆したのは、横浜の暮らし評論家であり、整理収納アドバイザー・防災士としても活躍中の大木聖美(おおき さとみ)さん。

「暮らしをラクに楽しく、サステナブルに」をコンセプトに、個人宅やモデルハウスでの収納コンサルティング、セミナー講師、執筆・メディア出演など幅広く活躍しています。防災を専門的に語るだけでなく、生活者目線で“続けられる備え”を提案するスタイルが、多くの共感を集めています。





大木聖美さん





■ 執筆者：大木聖美さんからのコメント

防災備蓄は、完璧を目指す必要はありません。

まずはできるところから小さく始め、家族や自分の暮らしに合った形で整えていくことが大切です。

ぜひこの機会に、ご自身の暮らしに合った「備え」のヒントを見つけてみてください。