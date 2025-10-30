日本初、レンタルキャンピングカーで“地方を旅するDX観光Webプラットフォーム”「TabiCamEasy（タビキャンイージー）」、浜松市での実証第一弾を開始
キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：頼定 誠）は、
訪日観光客向けのDX観光支援Webサイト「TabiCamEasy（タビキャンイージー）」を、2025年10月17日に正式リリースしました。
本Webサイトは、キャンピングカーの無人レンタル機能と、地域体験の予約・多言語観光ガイドを統合した日本初の観光DXプラットフォームです。
第一弾の実証実験として、静岡県浜松市と連携し、歴史ある醤油工場を見学する「伝統に触れる」プランと、茶畑見学やミカンの収穫体験を行う「自然を感じる」プランの2種類の地域体験プランの販売を開始します。
本プランの企画・制作にあたっては、浜松市の観光情報を発信する「in HAMAMATSU.com」を運営する 株式会社 mocha-chai にご協力いただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333121&id=bodyimage1】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 開発の背景 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
訪日観光客の急増により、東京・京都・富士山周辺などの人気観光地ではオーバーツーリズム（観光地の過密化）が深刻化しています。
一方、地方には多様な文化体験や自然資源が眠っており、地方分散型観光の促進が日本の観光政策の重点課題となっています。
キャンピングカー株式会社は、全国35拠点で展開する「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（Japan C.R.C.）」を通じ、 これまで30カ国以上の訪日観光客を受け入れてきました。 その知見を活かし、テクノロジーで“地方を旅する新しい観光のかたち”を提案します。
「TabiCamEasy（タビキャンイージー）」の特徴
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333121&id=bodyimage2】
1. 完全無人レンタルシステム
「バーチャルキー」によるキャンピングカーの開錠ができ、車両の返却まで、全てスマートフォン1台で完結します。
2. 多言語による観光コンテンツ発信
地域の魅力を多言語で発信。
旅行者がTabiCamEasyからキャンピングカーと体験プランをセットで予約申し込みできる仕組みを提供します。
3. 観光データの活用
匿名GPSデータを活用し、観光動線の可視化や混雑緩和施策の立案を支援。
観光地マネジメントの高度化に貢献します。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 第一弾実証プラン（静岡県浜松市） □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
