À¤³¦¥Ð¥ìー¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ
TBS·ÏÎó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç2025Ç¯£¹·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¥ª¥ó¥¨¥¢
¼§µ¤·ò¹¯¥®¥¢¡ÖColantotte¡Ê¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡Ë¡×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¸µ¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾¾ ¹îÖá¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åö¼Ò·ÀÌóÁª¼ê¡¦ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿TVCM¤òÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀÐÀîÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¥Ð¥ìー¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¡£À¤³¦¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëÀÐÀîÁª¼ê¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¼§µ¤¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡ßÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCM¡£ËÜCM¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿¿¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö2025À¤³¦¥Ð¥ìー¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊÌÊÔ½¸¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤àÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤¬Æüº¢¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¤Î¼§µ¤¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¾Ò²ð¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¶¥µ»¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¥¢¥¹¥êー¥È¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÅö¼Ò¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÅÐ¾ì¡£Æü¾ï¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä°¦¹¥¼Ô¤«¤éÆü¾ï¤Î·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥¢¥Ôー¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤àÀÐÀîÁª¼ê¤ò¡¢Åö¼Ò¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ËËÜCM¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î±þ±ç¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆü¡¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
TVCMÍÑ¤ËÆÃÊÌÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¥àー¥Óー¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆCM ÀÐÀîÍ´´õ¡Ø¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×ÊÓ¡Ù15ÉÃ¡¡https://youtu.be/4sSOx3cIK3k
TVCMÆâ¾Ò²ð¾¦ÉÊ
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¦Á ARAN¡Ú¥·¥ë¥Ðー¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Û https://www.colantotte.jp/product/abard
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆSPORTS PRO¥Þ¥°¥Á¥¿¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ SG160¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥¿¥ó¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡Û¡¡https://www.colantotte.jp/product/dbaac
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ AURA¡Ú¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Û https://www.colantotte.jp/product/abarw
TVCM¾ÜºÙ
ÊüÁ÷´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë16Æü´Ö
ÊüÁ÷ÇÞÂÎ¡§Á´¹ñ¼çÍ×¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
´ØÅì¡¦´ØÀ¾¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦¹Åç¡¦²¬»³¡¦¹â¾¾¡¦Ä¹ºê¡¦·§ËÜ¡¦ÂçÊ¬¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç¡¦²Æì
°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡£°ã¤¤¤ÏN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¸ú²Ì
N¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤òÉ½¤¹¥Þー¥¯
¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¡×ÍýÍ³¤Èº¬µò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¤¯¼§ÎÏ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍ¿¤¨¤ë¡ÖN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¡×¤ò³«È¯¡£°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿ËÜÊª¤Î·ò¹¯¥®¥¢¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤À¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤¿¼§µ¤¤Î¥Á¥«¥é¤Ï¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¥³¥ê¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤¡£¿´¤«¤é¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¡¹¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¤È¤Ï
¡Ö´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡×¤ÏËèÇ¯¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÉÊ¼Á¤¬´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ÎÆÏ½Ð¤Î¤ß¤ÇÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä²ÄÇ½¤Ê¡Ö°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¿®Íê¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£
¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ï¤«¤ë¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¸ú²Ì
¡¦¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¼§ÀÐ¤ÏÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤Ë¤è¤ê¼§µ¤¤ò¹ÈÏ°Ï¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÌ¤Ç¡×¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¼§µ¤¤¬·ì¹Ô²þÁ±¡¦¶ÚÆù¤Î¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤·¡¢²óÉü¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÊª¤Î·ò¹¯¥®¥¢¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁõÃåÉô°Ì¤Î·ì¹Ô¤ò²þÁ±¡£Æü¾ïÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤¥³¥ê¤ÎÇº¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ
¡Öº£Æü¤â¡¢¾Ð´é¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡£¡×
·ò¹¯¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ï¡¢1997Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¼§µ¤·ò¹¯¥®¥¢¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ËÜÊª¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤Ï¼§ÎÏ¤ò¹ÈÏ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÈ¼«À½Ë¡¤òÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï²¤½£°ÂÁ´´ð½à´ë²èCE¥Þー¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¾¦ÉÊ¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡ÊEU¡ËÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢CE¥Þー¥¥ó¥°¤Î¥¯¥é¥¹Ⅰ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤Î¸úÇ½¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤âÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áõ¾þÀ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸«¤»¤Ê¤¤¡×Â¸ºß¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¡ÖÌ¥¤»¤ë¡×°åÎÅµ¡´ï¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³µÇ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÎÎ¾Êý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ³°¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¡£¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤ÏÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿È¶á¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ï¡¢2021Ç¯7·î8Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Þ¥¶ー¥º»Ô¾ì¡Ê¸½¥°¥íー¥¹¡Ë¤Ë¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®¾¾ ¹îÖá
¢©542-0081¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì2ÃúÌÜ10ÈÖ26¹æ¡¡¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¥Ó¥ë
TEL¡§06-6258-7350¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡FAX¡§06-6258-7360
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ò¹¯´ØÏ¢À½ÉÊ»ö¶È¡Ê²ÈÄíÍÑ±Êµ×¼§ÀÐ¼§µ¤¼£ÎÅµ¡´ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡Ë
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½êÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì ¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É:7792¡Ë
URL¡§https://colantotte.co.jp/