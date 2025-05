次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』5周年記念大型アップデート実施！新ストーリーイベント「大戦乱 ～無限になく紫の雷～」＆人気投票イベント「第3回ミスオルカジャパン」開催！

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明(シン・ジェミョン)](以下、G・O・P)は、スマートフォン向け次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』(略称:ラスオリ)が、2025年5月19日にサービス開始5周年を迎えたことを記念し、2025年5月29日(木)に大型アップデートを実施いたしました。本アップデートでは、日本先行の新規ストーリーイベント「大戦乱 ~無限になく紫の雷~」の開催をはじめ、新戦闘員「クノイチ・シデン」の実装、恒例の人気投票イベント「第3回ミスオルカジャパン」の開催など、多岐にわたる新コンテンツと豪華キャンペーンをご用意いたしました。

日本先行で実装される完全オリジナルストーリーイベント「大戦乱 ~無限になく紫の雷~」が登場いたします。北海道を舞台に、これまで謎に包まれていた東京(エリア)と伝説社の終焉が描かれる壮大な物語が展開されます。宮原ふくじろう先生による書き下ろしストーリーで、新登場の「クノイチ・シデン」に加え、これまで活躍の機会が少なかったキャラクターたちも登場し、ラスオリの新たな魅力を発見できることでしょう。

本アップデートよりプレイできる第1部では、メインステージ8種、サイドステージ4種を公開いたします。ステージ報酬として獲得できる「秘伝の巻物」は、イベント交換所にて「クローバーエース」などのバイオロイドや有用な各種アイテムと交換できます。

◆第3回ミスオルカジャパン開催

恒例のキャラクター人気投票イベント「ミスオルカ」を今年も開催いたします。今回は上位3キャラクターにキャラクターソング付きの特別なスキンの製作が行われます。

イベントは「予選」と「決勝」の2段階に分けて開催され、A・B・C・Dの4グループで行われる「予選」で選ばれた上位5キャラクターが決勝に進出し、20キャラクターによる「決勝」での投票により特別なスキンが製作されるキャラクターが決定します。

デイリークエストなどで入手できる「投票券」を使用して、お気に入りのキャラクターを応援してください。今回から投票券をツナ缶で直接購入できるようになったので、推しキャラへの全力支援が可能となりました。

ぜひ、あなたの応援で新たなミスオルカを誕生させてください!

・ イベント期間: 2025年5月31日(土)9:00 ~ 6月19日(木)16:59

・ 投票券入手方法:

- デイリークエスト報酬

- アルタリウム及び三安チケットで交換

- ツナ缶での購入

※予選期間中、ツナ缶での投票券の購入には制限がございます。

※上位20キャラクターによる決勝期間中、ツナ缶での投票券の購入には制限がございません。

◆新規戦闘員「クノイチ・シデン」登場

新イベント「大戦乱 ~無限になく紫の雷~」のキーキャラクターとなる新規戦闘員「クノイチ・シデン」(CV.大地 葉)を実装しました。SSランク軽装型攻撃機バイオロイドの「クノイチ・シデン」は、ムラサキ家初代当主であり700歳を超える年齢ながら変化の術を使いギャルの姿をしている?というムラサキ流創始者です。

専用の豪華な着物スキンも同時に実装され、本アップデートより発売となる「アーリーアクセスパッケージ」にて「クノイチ・シデン」と合わせて入手することができます。

◆新規スキン3種実装

5周年を記念して、新たに魅力的なスキンが3種登場いたします。

■PA-00グリフォン「もう5年だね司令官」:高級ドレスチケット7枚で交換所にて交換

■コンスタンツァS2「あなただけを待つ近衛銃兵」:167ツナ缶

■クノイチ・シデン「同じ刻をすごしたいから(豪華な着物)」:下記アーリーアクセスパッケージにて入手可能

◆5周年記念キャンペーン開催

『ラストオリジン』の日本サービス5周年を記念して、豪華キャンペーンを多数実施いたします。

・キャンペーン期間:2025年5月29日(木)メンテナンス後 ~ 6月26日(木)メンテナンス前

●5周年記念ログインキャンペーン

期間中にゲームにログインすると、ファフニールまでの実装SSキャラと交換できる「5周年記念チケット」や、7枚で5周年記念スキンを入手できる「高級ドレスチケット」などの豪華アイテムを14日間分もらえます。

多くのアイテムを獲得できるこの機会をどうぞお見逃しなく!

●5周年記念成長支援 イベント

期間中は、戦闘員ドロップ率・アイテム(装備を含む)ドロップ率・獲得経験値が100%アップいたします。

●5周年記念パッケージ販売

期間中、ゲーム内のショップにて5周年を記念したお得なパッケージを販売いたします。

・ 商品名:【イベント】ツナ缶555個特別パッケージ!

・ 販売価格:7,600円

・ 販売期間:5月29日(木)メンテナンス後 ~ 6月26日(木)メンテナンス前

・ 内容物:ツナ缶555個(有償354個+無償201個)

※ お一人様(1アカウント)3回まで購入いただけます。

・ 商品名:アーリーアクセスパッケージ[クノイチ・シデン]

・ 販売価格:342ツナ缶

・ 販売期間:5月29日(木)メンテナンス後 ~ 6月12日(木)メンテナンス前

・ 内容物:クノイチ・シデン、豪華な着物スキン、司令官の日誌、誓約の指輪(各1点)

※ 6月12日(木)のメンテナンス後より、豪華な着物スキンを含まない「キャラクターパッケージ」と豪華な着物スキン単体の販売が開始される予定です。詳細は続報をお待ちください。

※ お一人様(1アカウント)1回のみ購入いただけます。

●5周年スペシャル新規&復帰ログインボーナス

従来のログインボーナスに加え、1日目・4日目・7日目に「5周年記念チケット」を追加しています。

5周年記念ログインキャンペーンと合わせて、6体のSSランク戦闘員を入手可能です。

この機会にぜひ『ラストオリジン』をプレイしてください!

本アップデートでは、イベント「誰かが望んだ願い」の常設化や戦闘員の製造確率調整等も行っております。

5周年アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・公式サイト告知:5月29日メンテナンスのお知らせ

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=652

・公式サイト告知:第3回ミスオルカジャパン開催のお知らせ

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=653

また、先日放送した5周年記念特番でも本アップデートに関する情報を確認できますので、ぜひご視聴ください。

・【ラストオリジン公式】5周年記念生放送!!【Pmangのゲムづめ!♯139】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2dBncIRjL6M ]

『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。

・『ラストオリジン』 公式サイト

https://www.last-origin.com

・『ラストオリジン』 公式X

https://x.com/lastorigin_info

・Pmang公式YouTubeチャンネル:『ラストオリジン』再生リスト ※最新動画はこちらで公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y

◆『ラストオリジン』とは?

『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。

本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。

・『ラストオリジン』 公式PV

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]

◆『ラストオリジン』アプリダウンロード

・iOS(App Store)

https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842

・Android(Google Play ストア)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos

・Windows PC(DMM GAMES)

https://www.last-origin.com/t/

◆『ラストオリジン』について

タイトル:ラストオリジン

ジャンル:次世代美少女×戦略RPG

運営:株式会社G・O・P

開発:VALOFE Co., Ltd.

対応OS:iOS / Android / Windows(DMM GAMES)

サービス開始:2020年5月19日

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。