ドジャースタジアムへは無料バスが便利！現地の物価事情やチケット代も公開
YouTubeチャンネル「ともログ / tomolog 海外ひとり旅」が「大谷翔平＆山本由伸をLAで生観戦…ドジャース劇的サヨナラ勝ち！【ロサンゼルス旅】」を公開した。ロサンゼルスのドジャースタジアムで大谷翔平選手や山本由伸投手の試合を生観戦した様子を、スタジアムまでのアクセスや現地のフード事情とともに紹介している。
冒頭、ロサンゼルスのユニオンステーションからドジャースタジアムまで無料で乗車できるシャトルバス「Dodger Express」を紹介。スタジアムに到着すると、「Japanese Heritage Night」の限定ユニフォームを受け取り、早速着用してオフィシャルチームストアなど球場内の見どころを散策した。
また、現地のフード事情にも触れており、名物のホットドッグが税込みで約1400円、缶ビールが約3400円という価格に「バカたけぇ（笑）」と衝撃を受ける場面も。3階席のチケット代も約18000円だったと明かし、現地ならではのリアルな情報を伝えている。
試合前には、X JAPANのYOSHIKIによる国歌斉唱の伴奏が行われ、球場は大きな盛り上がりを見せた。試合では山本投手が先発登板し、大谷選手もヒットを連発。途中山本投手がホームランを打たれビハインド展開となるも、9回裏には大谷選手のタイムリー2ベースヒットからチャンスが広がり、見事なサヨナラ勝ちを収めた。その劇的な展開に、ともログさんも「こんなに面白い試合は初めて」と興奮した様子を見せた。
現地観戦の熱気はもちろん、アクセス方法や物価事情など、ロサンゼルス旅行で野球観戦を計画する際の参考になりそうだ。
冒頭、ロサンゼルスのユニオンステーションからドジャースタジアムまで無料で乗車できるシャトルバス「Dodger Express」を紹介。スタジアムに到着すると、「Japanese Heritage Night」の限定ユニフォームを受け取り、早速着用してオフィシャルチームストアなど球場内の見どころを散策した。
また、現地のフード事情にも触れており、名物のホットドッグが税込みで約1400円、缶ビールが約3400円という価格に「バカたけぇ（笑）」と衝撃を受ける場面も。3階席のチケット代も約18000円だったと明かし、現地ならではのリアルな情報を伝えている。
試合前には、X JAPANのYOSHIKIによる国歌斉唱の伴奏が行われ、球場は大きな盛り上がりを見せた。試合では山本投手が先発登板し、大谷選手もヒットを連発。途中山本投手がホームランを打たれビハインド展開となるも、9回裏には大谷選手のタイムリー2ベースヒットからチャンスが広がり、見事なサヨナラ勝ちを収めた。その劇的な展開に、ともログさんも「こんなに面白い試合は初めて」と興奮した様子を見せた。
現地観戦の熱気はもちろん、アクセス方法や物価事情など、ロサンゼルス旅行で野球観戦を計画する際の参考になりそうだ。
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