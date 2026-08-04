個人ができることは何なのか？3つの対応策

なぜ日本円の実力が落ちたのか？お金の量が関係している

今日何が起こっているのか？2つの現象が同時に発生

海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘、韓国株25%暴落で30万口座超が強制決済「日本も他人事ではない」

止まらないインフラショックで中国南部が水没…人口消滅と産業崩壊で中国経済が歴史的危機に直面！？

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チャンネル情報

国内・海外不動産投資をする上で必ず知っておかないと損する裏技や極秘情報をお伝えします🏙 宮脇さき＠海外不動産 個人投資家として資産運用しながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングの他、海外移住アドバイザーとしても活動 登録者10万人超えのYoutubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営