「日本には超朗報」「韓国は夢を見るしかない」ついに！欧州から飛び込んできた“一報”に韓メディアが唖然！「アジアの快挙」「羨望の的だ」
去就が注目されている日本代表GK鈴木彩艶の動向に、小さくない動きがあった。
移籍市場に精通したファブリツィオ・ロマーノ記者が現地８月１日、自身のXで、次のように報じたのだ。
「パリ・サンジェルマンが日本のGKザイオン・スズキ獲得へパルマに総額3300万ユーロのオファー。PSGはユベントスをリードし、公式オファーが送られ、パルマは進める準備ができている。PSGはまた、（リュカ・）シュバリエの将来に基づいたプロジェクトをスズキに提示した。交渉成立間近だ」
このニュースを受け、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は「韓国サッカー界が夢見るしかなかった大型移籍を、日本がついに実現させようとしている」と報道した。
「日本はついに、欧州のビッグクラブでプレーするGKを輩出しようとしている」
同メディアは、「もし鈴木がPSGに移籍すれば、アジア人GKがビッグクラブの正GKとして活躍するという、これまでのアジアサッカー界では夢物語に過ぎなかった快挙が実現することになる。韓国にとって、この移籍は間違いなく、さらなる羨望の的となるだろう」と続けた。
また、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版も、「日本サッカー界にとって超朗報だ」と伝えている。
２シーズン連続でチャンピオンズリーグを制しているパリSG移籍が近づき、驚きを禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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同メディアは、「もし鈴木がPSGに移籍すれば、アジア人GKがビッグクラブの正GKとして活躍するという、これまでのアジアサッカー界では夢物語に過ぎなかった快挙が実現することになる。韓国にとって、この移籍は間違いなく、さらなる羨望の的となるだろう」と続けた。
また、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版も、「日本サッカー界にとって超朗報だ」と伝えている。
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