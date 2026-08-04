劇場版『TOKYO MER』公開延期 熊本地震受けイベントも相次ぎ中止に「諸般の状況を総合的に勘案」首都直下地震がテーマに
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開予定）が、熊本県で最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」の発生を受け、公開延期を発表した。4日、映画の公式サイトで発表された。
【場面写真多数】新たな舞台は…首都直下地震に挑む新生MER
公式サイトでは「このたび熊本県で発生した地震により被災された皆様、そして今なお不安な日々を過ごされている皆様に、心よりお見舞い申し上げます」とした上で「2026年8月21日(金)より公開を予定しておりました、劇場版「TOKYOMER〜走る緊急救命室〜CAPITALCRISISIS』につきまして、諸般の状況を総合的に勘案し、公開を延期させていただくことになりました」と伝えた。
今後の公開予定については映画公式サイト、公式SNSで伝えるとした。また前売り券については「延期後の公開時にもそのままご使用いただけますので、大切に保管いただきますようお願い申し上げます。また、払い戻しをご希望のお客様への対応につきましては、詳細が決まり次第、公式サイト等にて改めてご案内いたします」とアナウンスした。
同作は、2021年に放送された、鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版。大規模災害や事故に立ち向かう姿を描く。劇場版では、首都直下地震が大きなテーマとなっていた。
同作をめぐっては、7月28日に発生した「令和8年熊本地震」を受け、8月1日に鹿児島で開催予定だった舞台挨拶（あいさつ）、全国のイオンモールで開催予定だった映画の全国キャラバンが中止となっていた。
【場面写真多数】新たな舞台は…首都直下地震に挑む新生MER
公式サイトでは「このたび熊本県で発生した地震により被災された皆様、そして今なお不安な日々を過ごされている皆様に、心よりお見舞い申し上げます」とした上で「2026年8月21日(金)より公開を予定しておりました、劇場版「TOKYOMER〜走る緊急救命室〜CAPITALCRISISIS』につきまして、諸般の状況を総合的に勘案し、公開を延期させていただくことになりました」と伝えた。
同作は、2021年に放送された、鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版。大規模災害や事故に立ち向かう姿を描く。劇場版では、首都直下地震が大きなテーマとなっていた。
同作をめぐっては、7月28日に発生した「令和8年熊本地震」を受け、8月1日に鹿児島で開催予定だった舞台挨拶（あいさつ）、全国のイオンモールで開催予定だった映画の全国キャラバンが中止となっていた。