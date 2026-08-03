「現時点では我々の選手」メガクラブ移籍が近づく23歳日本人に指揮官が言及「推測はたくさんあるが…」
パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶の去就は、欧州でも注目を集めている。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者は８月２日、パリ・サンジェルマンが鈴木獲得に向け、パルマに3300万ユーロ（約60億円）の正式オファーを出したと報じた。パルマは進める用意があるという。
もちろん、まだ移籍が決定したわけではない。
パルマ専門サイト『Parma Live』この日、プレシーズンマッチを終えたパルマのカルロス・クエスタ監督は、「現時点で私に確実なのは、スズキが我々の選手ということだけだ」と述べるにとどまった。
「私は確実なことについて言っている。推測はたくさんあるが、明日何があるかは分からないものだ。クラブとはしっかり一致している」
23歳守護神のメガクラブ移籍は実現するのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者は８月２日、パリ・サンジェルマンが鈴木獲得に向け、パルマに3300万ユーロ（約60億円）の正式オファーを出したと報じた。パルマは進める用意があるという。
もちろん、まだ移籍が決定したわけではない。
パルマ専門サイト『Parma Live』この日、プレシーズンマッチを終えたパルマのカルロス・クエスタ監督は、「現時点で私に確実なのは、スズキが我々の選手ということだけだ」と述べるにとどまった。
「私は確実なことについて言っている。推測はたくさんあるが、明日何があるかは分からないものだ。クラブとはしっかり一致している」
23歳守護神のメガクラブ移籍は実現するのか。今後の動きに注目だ。
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