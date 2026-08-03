8月2日、女優・川口春奈が自身のInstagramを更新。サッカーW杯で日本代表主将を務めた板倉滉との結婚と、第1子妊娠を発表した。だが、はやくも2人の結婚生活には “暗雲” が垂れ込めているようだ。

7月には、すでに交際1年であることや、結婚へ向けて日程調整中と報じられていた2人。川口は、第1子を授かったことを伝え、《無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々穏やかに過ごしていけたらと思います》と報告している。

ビッグカップルの誕生に祝福が集まっているが、早々に懸念事項も浮上している。

「板倉選手は、2025年からオランダのサッカークラブであるアヤックス・アムステルダムに所属しています。川口さんとは9000km超の超遠距離恋愛で、結婚後はオランダへ帯同するのか、芸能活動にどこまで影響が出るのか、といった点が注目されてきました。

ただ、オランダどころではないかもしれません。8月2日、オランダのサッカーメディア『FOOTBALL TRANSFERS』は、『アヤックスは板倉滉の移籍に協力する意向』というタイトルで記事を出し、より多くの出場時間を得られるクラブが現れた場合、今夏での退団が認められていると伝えました」（芸能担当記者）

これから出産や結婚生活を控えている大事な時期に、慌ただしい展開となる可能性が出てきた。もちろん、プロのサッカー選手であれば定期的な移籍は当然のこと。しかし、妻が売れっ子女優となれば、芸能活動への影響も大きくなってくるだろう。

実際、2017年に長友佑都と結婚した平愛梨は、夫の移籍にあわせて海外を転々としており、芸能活動を一時休止。2018年、柴崎岳と結婚した真野恵里菜は結婚を機にスペインへ移っており、仕事をセーブ。2023年に日本へ帰国してから、少しずつ仕事を増やしている。

「川口さんは、ドラマや映画に引っ張りだこなうえ、現在、小田急電鉄やENEOSなど、17社とCM契約中です。2022年から2025年まで、4年連続で年間CM起用社数ランキング1位（ニホンモニター調べ）を獲得しており、今年の上半期も安定の1位でした。

しかし、平さんや真野さんの様子を見ても、仮に海外へ帯同するとなれば、ある程度仕事をセーブしなくては立ち行かないはず。『令和のCM女王』の座を奪われる可能性も出てくるでしょう」（芸能担当記者）

万が一板倉が移籍となれば、さらに状況は不安定になる。2人で力を合わせて乗り越えていけるといいのだが……。