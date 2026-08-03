ほぼ同じ性能で損しないPanasonic有機ELテレビの選び方
YouTubeチャンネル「まさとパパの家電チャンネル」が、「浮いたお金でもう1台⁉【TV】今買うならZ95B一択の理由 Panasonic VIERA 有機EL 」と題した動画を公開した。動画では、Panasonicの有機ELテレビ「VIERA」について、最新モデルではなくあえて旧モデルを選ぶべき理由を解説している。
まさとパパは、2026年モデルの新機種「Z95C」が登場したことで型落ちとなった、2025年モデルの「Z95B」を強く推奨。Z95Bはフルモデルチェンジが行われた非常に気合の入ったモデルであり、「4層構造のプライマリーRGBタンデム」を搭載していることで、有機ELの中でもトップクラスの完成度に達していると評価した。
新モデルのZ95Cとの違いは、発光効率のアップと低反射ブラックフィルターPROの採用による映り込み低減の2点のみにとどまるという。「横に並べて比較でもしないと画質の差を体感するのはかなり難しい」と語り、基本性能は全く同じである点を強調した。
さらに注目すべきは、その価格差だ。65型を例に挙げると、新モデルが約59万4000円であるのに対し、型落ちのZ95Bは約38万円まで値下がりしている。「約20万円という価格差は大きすぎます」と指摘し、浮いたお金でもう1台テレビが買えてしまうほどのお得感があると説明した。ただし、Z95Bはすでにメーカーの生産が終了しており、在庫限りの販売となっているため、早めの決断が必要だと注意を促している。
最後に、トレンドとなっているMini LED液晶テレビと比較しても「真っ黒にしたい部分が光漏れでグレーっぽくなりがち」と液晶の弱点を挙げ、Z95Bの最大の魅力は「有機ELであるということ」だと断言。タダでもらえるなら「今なら間違いなく有機ELを選ぶ」と結論づけ、画質とコストパフォーマンスの両面から、視聴者の賢いテレビ選びを後押しした。
まさとパパは、2026年モデルの新機種「Z95C」が登場したことで型落ちとなった、2025年モデルの「Z95B」を強く推奨。Z95Bはフルモデルチェンジが行われた非常に気合の入ったモデルであり、「4層構造のプライマリーRGBタンデム」を搭載していることで、有機ELの中でもトップクラスの完成度に達していると評価した。
新モデルのZ95Cとの違いは、発光効率のアップと低反射ブラックフィルターPROの採用による映り込み低減の2点のみにとどまるという。「横に並べて比較でもしないと画質の差を体感するのはかなり難しい」と語り、基本性能は全く同じである点を強調した。
さらに注目すべきは、その価格差だ。65型を例に挙げると、新モデルが約59万4000円であるのに対し、型落ちのZ95Bは約38万円まで値下がりしている。「約20万円という価格差は大きすぎます」と指摘し、浮いたお金でもう1台テレビが買えてしまうほどのお得感があると説明した。ただし、Z95Bはすでにメーカーの生産が終了しており、在庫限りの販売となっているため、早めの決断が必要だと注意を促している。
最後に、トレンドとなっているMini LED液晶テレビと比較しても「真っ黒にしたい部分が光漏れでグレーっぽくなりがち」と液晶の弱点を挙げ、Z95Bの最大の魅力は「有機ELであるということ」だと断言。タダでもらえるなら「今なら間違いなく有機ELを選ぶ」と結論づけ、画質とコストパフォーマンスの両面から、視聴者の賢いテレビ選びを後押しした。
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