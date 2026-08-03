三国志や戦国時代などの歴史上の英雄を美少女化した人気ゲーム「恋姫夢想」シリーズは3日、公式Xを更新。曹操（華琳）と魔王カリン役の声優を、今年3月に死去した乃嶋架菜さんから七種結花へ変更すると発表した。

運営は「過日ご逝去なされました乃嶋架菜さんにご担当頂いておりました、曹操（華琳）と魔王カリンにつきまして、今後の収録については七種結花さんに変更させて頂きます」と報告。すでにPCゲームやオンラインゲームで実装・収録済みの音声については変更しない方針とした。

また、「乃嶋架菜さんの刻まれた功績と想いを、製作スタッフ一同、受け継いでいければと思います」と追悼し、「七種結花さんの演じる曹操（華琳）・カリンも応援していただけますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

乃嶋さんは昨年、自身のXで悪性肉腫を患っていることを公表。同年10月には、最後の手術後に再発し、治療が延命目的の段階に入ったことを明かしていた。当時、代表役の一つである「恋姫夢想」シリーズの曹操役については、「スタジオへ出向ける間」「収録できる体力や体調でいられる間」は演じ続けることで関係者と合意していることも報告していたが、今年2月には「スタジオに出向ける状態ではなくなった」として声優業からの引退を発表していた。