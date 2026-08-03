米ドジャース専門メディア「ドジャースネーション」（ウェブ版）は2026年8月2日、ロサンゼルス・ドジャースと、デトロイト・タイガースの間で成立した交換トレードで、「他球団のファンがパニックに陥っている」と報じた。

「スクーバルはとてつもない球威と驚異的な制球力を兼ね備えている」

ドジャースは3日、デトロイト・タイガースと3対1の交換トレードが成立したことを発表した。

タイガースから2度のサイ・ヤング賞を受賞した実績を持つ左腕、タリック・スクーバル投手（29）を獲得。ドジャースは、リバー・ライアン投手（27）、ザイロ・ホープ外野手（21）、ブレイディ・スミス投手（21）らを放出した。

ワールドシリーズ3連覇を狙うドジャースが、トレード期限が迫る中、大リーグ最強左腕を緊急補強した。

「ドジャースネーション」は「スクーバルはサイ・ヤング賞を2度受賞しており、とてつもない球威と驚異的な制球力を兼ね備えている」とし、こう続けた。

「大谷翔平、ブレーク・スネル、山本由伸、タイラー・グラスノー、エメ・シーハン、ジャスティン・ロブレスキらと共にドジャースに加わり、球団史上最高の投手陣を形成することになる。まだシーズンは続いており、健康状態も重要な要素ではあるが、紙面上の戦力としては、これは野球史上最高の先発ローテーションだ。当然のことながら、外部からこの状況を見守るファンや、他の29球団を応援する人々は、パニックに陥っている」

「金持ちがさらに豊かになり、大リーグの他の球団が損をする」

ドジャース専門メディア「ドジャースウェイ」（ウェブ版）は、「ドジャースのファンは、ローテーションに新たなエースが加わったことを喜んでいる」と指摘する一方で、「これはまたしても『金持ちがさらに豊かになり、大リーグの他の球団が損をする』という事例のように感じられる」との見解を示した。

シアトル大学出身のスクーバルは、18年大リーグドラフト会議でタイガースから9巡目指名を受け入団した。20年に大リーグデビューを飾り、8試合に登板して防御率5.63、1勝4敗だった。

21年から先発ローテーションの一角としてチームを支えた。24年は18勝4敗、防御率2.39。25年は13勝6敗、防御率2.21を記録し、2年連続でサイ・ヤング賞（年間最優秀投手賞）を受賞した。

ドジャースは、今季二刀流としてプレーしていた大谷翔平選手（32）が左ひざを痛め、7月4日のサンディエゴ・パドレス戦以降、マウンドから遠ざかっている。スクーバルは大谷が欠けた先発ローテーションの一角として、大きな期待がかかっている。