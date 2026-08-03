「ついに！」「すごい雰囲気だ」W杯で大ブレイクの40歳GK、新天地チリ到着時の“熱狂歓迎”に反響「空港は“ヴォジーニャ・マニア”に包まれた」
北中米ワールドカップでカーボベルデ代表の快進撃を支えた40歳GKヴォジーニャが、新天地チリで熱烈な歓迎を受けた。
人口約60万人の小国カーボベルデは、W杯で初出場ながら決勝トーナメント進出という快挙を達成。その立役者の一人となった守護神ヴォジーニャは、この６月にポルトガル２部シャベスとの契約が満了し、大舞台での活躍をきっかけに各国クラブから注目を集めていた。
現地７月24日には、チリ１部リーグの名門コロコロが公式Xで「ようこそ！ モニュメンタル・スタジアムでお待ちしています！」と投稿。額から頭頂部だけが写った意味深な写真を公開し、加入を示唆して話題となった。
そして契約は実現したようだ。チリメディア『En Cancha』は、「数日間にわたる不透明な状況を経て、ヴォジーニャがチリに到着し、メディカルチェックを受けた後、コロコロの新戦力となった」と報道。さらに、サンティアゴ国際空港には大勢のサポーターが駆けつけ、「空港は“ヴォジーニャ・マニア”に包まれた。ファンが選手と触れ合えたのはほんの数秒だったが、その時間だけで狂乱を巻き起こすには十分だった」と伝えている。
コロコロは８月２日、公式インスタグラムで空港到着時の様子を収めた動画を公開。大歓声に包まれながら姿を見せる40歳GKを、多くのファンが迎える光景が映し出された。
投稿のコメント欄にも、「ついにきた！」「すごい雰囲気だな」「世界最高のクラブにようこそ」「なんて素晴らしいファンたちだ」など、期待に満ちたメッセージが数多く寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】人、人、人！ ヴォジーニャがチリ空港でファンに囲まれる！
人口約60万人の小国カーボベルデは、W杯で初出場ながら決勝トーナメント進出という快挙を達成。その立役者の一人となった守護神ヴォジーニャは、この６月にポルトガル２部シャベスとの契約が満了し、大舞台での活躍をきっかけに各国クラブから注目を集めていた。
現地７月24日には、チリ１部リーグの名門コロコロが公式Xで「ようこそ！ モニュメンタル・スタジアムでお待ちしています！」と投稿。額から頭頂部だけが写った意味深な写真を公開し、加入を示唆して話題となった。
そして契約は実現したようだ。チリメディア『En Cancha』は、「数日間にわたる不透明な状況を経て、ヴォジーニャがチリに到着し、メディカルチェックを受けた後、コロコロの新戦力となった」と報道。さらに、サンティアゴ国際空港には大勢のサポーターが駆けつけ、「空港は“ヴォジーニャ・マニア”に包まれた。ファンが選手と触れ合えたのはほんの数秒だったが、その時間だけで狂乱を巻き起こすには十分だった」と伝えている。
投稿のコメント欄にも、「ついにきた！」「すごい雰囲気だな」「世界最高のクラブにようこそ」「なんて素晴らしいファンたちだ」など、期待に満ちたメッセージが数多く寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】人、人、人！ ヴォジーニャがチリ空港でファンに囲まれる！