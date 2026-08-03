従業員側の条件とは？3つの条件を全て満たす人だけが対象

どういった会社が対象になる？企業規模要件の段階的な縮小

【最低賃金1,500円は先送り】ベテランと新人の差をつける「賃金設計」ができない会社は崩壊します

「50代は辞めない」の罠、優秀なベテランが水面下で転職を決意する理由

「言い訳の余地は消えた」知っておきたいシフト制の有給付与ルール。グレーゾーンがついに消滅

「遅番の翌日に早番」は禁止へ？！40年ぶりの労基法改正で飲食・小売のシフトが崩壊するかもしれません

【経営者必見】その職場環境アウトです！中小企業がやりがちな労働基準法違反について社労士が解説します！

【法律違反】「休憩60分あげてます」が実は休憩になっていない。未払い賃金が発生する会社の共通点

チャンネル情報

助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。