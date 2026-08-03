【2026年10月】社会保険に加入しても手取りが減らない新常識「保険料調整制度」
YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」が「【2026年10月】パートの社会保険料が軽くなる新制度。月収別の手取り変化と会社の対応」を公開した。動画では、社労士のたかこ先生が、2026年10月1日から開始される「保険料調整制度」の仕組みと、企業が取るべき対応について解説している。
たかこ先生はまず、新制度が作られた背景に言及。パートやアルバイトが社会保険に加入すると手取りが減ってしまうため、労働時間を週20時間未満に抑える「働き控え」が起きている現状を指摘した。「目の前に働ける人がいるのに、制度の壁で使えない」と述べ、これが企業の人手不足問題に直結していると語った。
その解決策として導入されるのが「保険料調整制度」である。これは新たに社会保険に加入するパートやアルバイトを対象に、最長3年間にわたって従業員本人の保険料負担を軽減する仕組みだ。
たかこ先生は「給料が低い人ほど従業員側がかなり軽くなる」と述べ、月収に応じて負担割合が変わる詳細な条件を提示。また、従業員の負担が減った分は会社が一時的に上乗せして支払う形になるが、後日会社が納める保険料から全額控除されるため、「最終的な会社の負担は増えない」と断言した。
ただし、この制度は自動適用されないため、期限内の申請が必須となる。最後にたかこ先生は、従業員とのトラブルを防ぐためには「パート本人に何て言って説明するかが重要」と強調した。新しい制度を正しく理解し、従業員へ明確な説明を行うことが、人材の定着に繋がるという重要な気づきを与えている。
たかこ先生はまず、新制度が作られた背景に言及。パートやアルバイトが社会保険に加入すると手取りが減ってしまうため、労働時間を週20時間未満に抑える「働き控え」が起きている現状を指摘した。「目の前に働ける人がいるのに、制度の壁で使えない」と述べ、これが企業の人手不足問題に直結していると語った。
その解決策として導入されるのが「保険料調整制度」である。これは新たに社会保険に加入するパートやアルバイトを対象に、最長3年間にわたって従業員本人の保険料負担を軽減する仕組みだ。
たかこ先生は「給料が低い人ほど従業員側がかなり軽くなる」と述べ、月収に応じて負担割合が変わる詳細な条件を提示。また、従業員の負担が減った分は会社が一時的に上乗せして支払う形になるが、後日会社が納める保険料から全額控除されるため、「最終的な会社の負担は増えない」と断言した。
ただし、この制度は自動適用されないため、期限内の申請が必須となる。最後にたかこ先生は、従業員とのトラブルを防ぐためには「パート本人に何て言って説明するかが重要」と強調した。新しい制度を正しく理解し、従業員へ明確な説明を行うことが、人材の定着に繋がるという重要な気づきを与えている。
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チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。