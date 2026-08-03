女性の写真を生成AIで加工して作ったわいせつな画像、いわゆる「性的ディープフェイク」を実在する女子陸上選手で作成し、SNSに投稿していたとみられる会社員の男が警視庁に逮捕されたことが分かりました。

捜査関係者によりますと、逮捕されたのは兵庫県姫路市の会社員・井元健太容疑者（32）です。

井元容疑者は今年2月、20代の女性3人の高校時代の陸上ユニフォーム姿の写真を生成AIを使って裸の画像などに加工し、SNSに投稿して名誉を毀損した疑いがもたれています。

井元容疑者は生成AIのサイトに月額3000円ほどで会員登録し、写真をわいせつな画像に加工するいわゆる「性的ディープフェイク」を作成していて、SNSで不特定多数の人が閲覧可能な状態にしていたということです。

また、井元容疑者は児童ポルノ禁止法違反の疑いでも逮捕されていて、今年2月、鹿児島県に住む17歳の男子高校生からの依頼で、40代女性が中学1年生だった時に体育祭で撮影された体操着姿の写真を生成AIを使って裸に加工し、SNSに投稿するなどした疑いももたれています。

男子高校生は中高生を含む、女子陸上選手の写真が多数、違法にアップロードされたSNSから好みの画像をダウンロードし、井元容疑者にメッセージで依頼していたということです。警視庁は、この男子高校生についても児童ポルノ禁止法違反の疑いなどで書類送検する方針です。

調べに対し、井元容疑者は容疑を認めたうえで、「AIで加工したら喜んでもらえることが嬉しかった。女の子の裸を見たいからやった」「生成AIを使って加工していたのは主に陸上部の女性。なぜかというと、陸上部のユニフォームは加工しやすいため。AIで加工したのは300枚くらい。そのうちの100枚から200枚を実際に投稿した。このうち半分が男子高校生から依頼されたものです」などと供述しているということです。

実際に井元容疑者のスマートフォンからは女子陸上選手を含む、わいせつな画像や動画が3800点ほど見つかっているということです。

警察庁によりますと、18歳未満が「性的ディープフェイク」の被害にあう例は去年1年間で114件確認されていて、被害者の大半が中高生だということです。また、女性アスリートをめぐっては、盗撮写真や「性的ディープフェイク」の拡散が相次いでいて、警視庁は警戒を強めています。