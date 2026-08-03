「信じられない」プレミアクラブに加入した日本人“怪物FW”、０試合で退団に韓国メディアが驚愕「『次のソン・フンミン』を輩出する日本の挑戦がまた頓挫」
イングランド２部のサウサンプトンに所属していた19歳のFW高岡伶颯は７月31日、ベルギー２部のパトロ・アイスデン・マースメヘレンへの移籍が決定した。
日章学園時代は、世代最強の怪物ストライカーとして注目を浴びた逸材は、2025年３月に当時はプレミアリーグに属していたサウサンプトンに加入。昨夏にはフランス３部のヴァランシエンヌにレンタルされ、16試合に出場して３ゴールを挙げた。
だが、サウサンプトンには復帰せず、結局、一度もピッチに立つことなく、退団となった。
この移籍に注目したのが、韓国メディアの『SPOTV NEWS』だ。「信じられない。『次のソソン・フンミン』を輩出しようとした日本の挑戦がまた頓挫。U-17W杯で輝いたFW、プレミアの試合に一度も出場することなく移籍へ」と題した記事を掲載。次のように報じた。
「日本サッカー界が期待を寄せていた『高校生スーパースターFW』が、イングランドの舞台で一度も試合に出場することなく、新たな挑戦へと乗り出すことになった」
同メディアは「2007年生まれの高岡は、日本の高校サッカー界で早くからその名を馳せた有望株だ。日章学園時代には、圧倒的なスピードと大胆なスペースへの飛び出しを武器に、『超エリート高校生FW』として注目を集めた」と紹介。こう続けた。
「高岡が世界的な注目を浴びた舞台は、2023年のU-17ワールドカップだった。当時16歳で日本代表に選出された彼は、大会を通じて４ゴールを記録。ポーランド戦やアルゼンチン戦で得点を挙げたほか、セネガル戦では後半から途中出場して２ゴールを奪い、日本をベスト16進出へと導いた。その活躍が評価され、2024年６月にサウサンプトンと仮契約を締結。18歳となった2025年３月に正式加入したが、トップチームでの出場機会をすぐに掴むことはできなかった」
記事は、「大きな期待を背負ってイングランドに渡ったものの、サウサンプトンのトップチームの公式戦に出場する機会はなかった。彼は、主要リーグのクラブに所属するというステータスよりも、安定した出場機会を確保することを優先したようだ」と綴り、こう指摘した。
「日本はまたしても、ソン・フンミン級の選手を発掘し損ねたように見えるもちろん、高岡はまだ19歳であり、今後に頭角を現わす可能性を否定できない。ベルギーリーグでそのポテンシャルを証明できれば、欧州で成功するために必要な実力を身につけることも十分に可能だろう」
期待が大きかっただけに、現状に驚きを感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
日章学園時代は、世代最強の怪物ストライカーとして注目を浴びた逸材は、2025年３月に当時はプレミアリーグに属していたサウサンプトンに加入。昨夏にはフランス３部のヴァランシエンヌにレンタルされ、16試合に出場して３ゴールを挙げた。
この移籍に注目したのが、韓国メディアの『SPOTV NEWS』だ。「信じられない。『次のソソン・フンミン』を輩出しようとした日本の挑戦がまた頓挫。U-17W杯で輝いたFW、プレミアの試合に一度も出場することなく移籍へ」と題した記事を掲載。次のように報じた。
「日本サッカー界が期待を寄せていた『高校生スーパースターFW』が、イングランドの舞台で一度も試合に出場することなく、新たな挑戦へと乗り出すことになった」
同メディアは「2007年生まれの高岡は、日本の高校サッカー界で早くからその名を馳せた有望株だ。日章学園時代には、圧倒的なスピードと大胆なスペースへの飛び出しを武器に、『超エリート高校生FW』として注目を集めた」と紹介。こう続けた。
「高岡が世界的な注目を浴びた舞台は、2023年のU-17ワールドカップだった。当時16歳で日本代表に選出された彼は、大会を通じて４ゴールを記録。ポーランド戦やアルゼンチン戦で得点を挙げたほか、セネガル戦では後半から途中出場して２ゴールを奪い、日本をベスト16進出へと導いた。その活躍が評価され、2024年６月にサウサンプトンと仮契約を締結。18歳となった2025年３月に正式加入したが、トップチームでの出場機会をすぐに掴むことはできなかった」
記事は、「大きな期待を背負ってイングランドに渡ったものの、サウサンプトンのトップチームの公式戦に出場する機会はなかった。彼は、主要リーグのクラブに所属するというステータスよりも、安定した出場機会を確保することを優先したようだ」と綴り、こう指摘した。
「日本はまたしても、ソン・フンミン級の選手を発掘し損ねたように見えるもちろん、高岡はまだ19歳であり、今後に頭角を現わす可能性を否定できない。ベルギーリーグでそのポテンシャルを証明できれば、欧州で成功するために必要な実力を身につけることも十分に可能だろう」
期待が大きかっただけに、現状に驚きを感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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