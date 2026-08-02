有吉弘行の元相方、52歳の誕生日 激変した近影に「お若い、若すぎるー」
元「猿岩石」の森脇和成が1日にinstagramを更新し、52歳の誕生日を報告。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられている。
【写真】有吉弘行の元相方、激変した近影ショット
現在、劇団ノーティーボーイズに俳優として所属している森脇が「お陰様で、52歳になりました！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、金髪の森脇がカメラに微笑みかける姿が収められている。
森脇の投稿に、ファンから祝福の声が相次いだほか「お若い、若すぎるー」「見た目全然変わってないです！むしろ若返ってます！」などの声も寄せられている。
引用：「森脇和成」Instagram（＠moriwaki0801）
【写真】有吉弘行の元相方、激変した近影ショット
現在、劇団ノーティーボーイズに俳優として所属している森脇が「お陰様で、52歳になりました！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、金髪の森脇がカメラに微笑みかける姿が収められている。
森脇の投稿に、ファンから祝福の声が相次いだほか「お若い、若すぎるー」「見た目全然変わってないです！むしろ若返ってます！」などの声も寄せられている。
引用：「森脇和成」Instagram（＠moriwaki0801）