元TOKIOの松岡昌宏（49）が2日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。大先輩からの“巨額の借金”を明かし、笑わせる場面があった。

リスナーから「少年隊のカッちゃん（植草克秀）が“松岡はバドミントンで俺に20億の借金がある”と言っていました。詳しいお話が聞きたいです」というメッセージが寄せられた。

松岡は「何言ってるんだ、あの人」とツッコミ。「あえて言います。この植草克秀さんっていう人はちょっと頭の弱い人なんですよ。植草先輩はこういうところあるんですよ」とイジった。。

松岡によると、まだ15歳だった松岡少年が少年隊の舞台「PLAYZONE」に参加していた頃、昼公演と夜公演の空き時間に、植草とバトミントンと、ビニールの浮き輪の素材でできたバットとボールでやった野球をやっていたという。

「東山先輩は踊りのチェックとか、ステージに行って“次のステージはこうしようかな”と（打ち合わせをし）、錦織先輩はスタッフと芝居の“ここのシーンのあそこちょっと、もう少しこうしたほうがいいんじゃないかな”みたいなことを凄く丁寧にディスカッションしてるんですね」と回顧。「植草先輩ってやることないんですよ、マジで。で、バスローブ着て俺らの楽屋来るんですよ。“松岡、やるぞ”って、バドミントンか野球をやるの、2人で。リハーサル室で。俺にピアノの『Let It Be』を教えてくれたのも植草先輩。植草先輩はピアノ弾けるんだよね。そのピアノに飽きると俺を呼びに来て“やるぞ”って」と懐かしんだ。

「俺が15（歳）ってことはだよ、植草先輩25（歳）なんだよ。“1点1億な”って。植草先輩、そういう遊びは上手いのよ。“ハイ、1億”“18対20、今日2億だ”って。それが積み重なって20億の借金あるのよ、俺」と笑った。

20th Centuryのライブで植草にも久々に再会したという松岡。「おぉ松岡元気か？」「元気です」と会話をする中で、植草は「そうだ、松岡、お前、俺に借金あんだよな」と言ってきたといい、「トニセンも、小原裕貴も、ほかの来てたジュニアの子とかも、STARTOのスタッフの人とかも“えっ！借金あるんすか？”って。“え、いくら？”“20億”“20億！？”って。この年になって、20億って言うと、変にリアリティー生まれるのよ」と苦笑した。

「さすがに、笑いながら言ってるから平気だと思うんだけど、20億も貸してくれるとこどこにもないけど。俺も34、5年前に20億の借金してんですよ」とぶっちゃけた。

「ひどいよね、25歳と15歳」とぼやきつつ「いまだに会うと植草先輩は“松岡、借金”って。いつもその話をネタにしてくれて。知らない人が聞くと、それを聞いて大爆笑するっていう、俺と植草先輩の鉄板ネタみたいになっているんですけど」と松岡。「この間、久々に会っていろいろしゃべって楽しかったけど。植草先輩って変わってないんだよなあ」としみじみ。「俺もそんな変わってないから、変われ！だとしたら少し変われ！何にも変わってねぇんだよなと」とツッコんだ。

「いやでもうれしいじゃないですか。そうやって（話題にしてくれるのは）。変な人だなあ。本当に変な人だよなあ。ジャイアンなんだよ、あの人やっぱり、ずっと」と笑っていた。