桃井かおり流「レタスラップ」の調理テク 合わせる具材も紹介「涼しげ〜」「夏にヘルシーですね」
米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおりが7月29日、自身のインスタグラムを更新。投稿で定番となっている手料理シリーズ「#かおり飯」で、暑い季節にぴったりな「レタスラップ」の作り方のポイントを紹介した。
【写真】「涼しげ〜」「夏にヘルシーですね」桃井かおり流のレタスラップ
桃井は「“冷凍庫に食前5分突っ込んで〜な”レタスラップ」と切り出し、「ナスと牛そぼろは辛めのコチジャン味、白髪ネギむかしからの幼友達、手でバリバリ散らかしながら食べてね！」（原文ママ）とコメント。ハッシュタグ「#かおり飯」「#レタスラップ」を添え、レタスや具材を並べた“フリースタイル”の食卓の様子を公開した。
レタスを食べる直前に約5分間冷凍庫で冷やしてシャキッとさせるのが桃井流のポイント。辛めに味付けしたナスと牛そぼろ、白髪ネギを包んで豪快に食べるスタイルを提案し、暑い夏でも食欲をそそるアイデアを紹介している。
コメント欄には「涼しげ〜しかも散らかしても良いとは」「夏にヘルシーですね」「みずみずしさが脳を刺激して今すぐ食べたい」「絶対やります！食べる直前冷凍庫」「夏のご馳走。私も食べたい」など、調理のひと工夫や夏らしいレシピを絶賛する声が寄せられている。
桃井は日頃からSNSで「#かおり飯」と題し、自身の手料理や調理の工夫をたびたび発信。ユニークな表現と実践しやすいアイデアが、多くのファンから人気を集めている。
【写真】「涼しげ〜」「夏にヘルシーですね」桃井かおり流のレタスラップ
桃井は「“冷凍庫に食前5分突っ込んで〜な”レタスラップ」と切り出し、「ナスと牛そぼろは辛めのコチジャン味、白髪ネギむかしからの幼友達、手でバリバリ散らかしながら食べてね！」（原文ママ）とコメント。ハッシュタグ「#かおり飯」「#レタスラップ」を添え、レタスや具材を並べた“フリースタイル”の食卓の様子を公開した。
コメント欄には「涼しげ〜しかも散らかしても良いとは」「夏にヘルシーですね」「みずみずしさが脳を刺激して今すぐ食べたい」「絶対やります！食べる直前冷凍庫」「夏のご馳走。私も食べたい」など、調理のひと工夫や夏らしいレシピを絶賛する声が寄せられている。
桃井は日頃からSNSで「#かおり飯」と題し、自身の手料理や調理の工夫をたびたび発信。ユニークな表現と実践しやすいアイデアが、多くのファンから人気を集めている。