プロボクシング元世界3階級制覇王者の中谷潤人（28＝M・T）が1日、相模原市内の所属ジムで練習を再開した。5月2日に東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）に挑戦も判定負け。その一戦で左眼窩（がんか）底を骨折し手術も受けたため、約3カ月の休養期間を経て再始動。サンドバッグ打ちなどで約30分間、精力的に動き「リスタートじゃないが、また強い自分をつくり上げていきたい」と汗を拭い、決意を新たにした。

33戦目で初黒星を喫した井上尚戦は「負けて得るものは断トツで多かった」と振り返る。「僕だけが感じて身にできたもの」と完全無欠のモンスターと対峙（たいじ）したからこそ得られた感覚を、今後の糧とする。

現在も骨折箇所にはプレートが埋め込まれており、未定の次戦は「年明けくらいにはなるのかな。年内は現実的じゃない」と見通しを明かす。それでも「世界王者になることと、またビッグマッチをやりたいモチベーションは変わらず持っている」と改めて世界4階級制覇を目指すと宣言。最終目標に掲げるパウンド・フォー・パウンド（全階級を通じた最強ランキング）1位へ、ビッグバンは再び走り出す。