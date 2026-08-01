1日朝、千葉県市川市のマンションで爆発があり、2人がケガをしました。このマンションでは先月31日、ガス漏れがあったという情報もあるということです。

警察や消防によりますと1日午前6時半ごろから市川市福栄で「爆発音が聞こえた」と通報が相次ぎました。

3階建てのマンションの1階部分で爆発があったとみられ、消防隊員や警察官が駆け付けたところ、火災は確認できなかったものの、周辺の建物を含め多数の窓ガラスが割れるなどの被害が出ているということです。

マンションの隣に住む人「就寝中になります。大きな爆発音と同時にガラスが割れる音がして飛び起きた。ばんっというような音。だいぶカーテンで防がれていたが、飛び散ったガラスが全体をかぶさるような感じ」

この爆発で2人が病院に搬送され、住人とみられる50代の男性が全身をやけどする重傷を負ったほか、60代の男性が割れたガラスで軽いケガをしました。