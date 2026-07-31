「第3のビール」が消滅する10月の酒税法改正。金麦、本麒麟、クリアアサヒが、お買い得なまま一斉に「ビール」へと生まれ変わります。ついに始まる“新ビール戦争”。しかし、彼らを待ち受ける「本当の強敵」とは？

（百年コンサルティングチーフエコノミスト 鈴木貴博）

この10月に酒税法が改正されて第三のビールが酒税でビールと一本化されます。350ml缶の税金はビールが9.1円安くなる一方、第三のビールは7.26円値上がりします。

この法改正をうけて第三のビールの売れ筋だった金麦、本麒麟、クリアアサヒが一斉にビールのにレシピを変更することになりました。これまで50％未満だった麦芽比率を50％以上に変更してビールとしてリニューアルするのです。

しかも味はビールになる一方で、これまで各社のビールの主力製品だったザ・プレミアム・モルツ、一番搾り、スーパードライよりも低価格に設定することで第三のビール時代からの手軽さを引き継ぐ戦略を採用する見込みです。

この秋、ビール戦争が激化しそうです。その背景とこれから起きることについて、3つの視点から検証してみましょう。

視点1

なぜ低価格を維持できるのか？

なぜビールになるにもかかわらず金麦、本麒麟、クリアアサヒは安さを維持できるのでしょうか？ビールになるということは麦芽が多くなるためコストは上がると思いがちですが、増えるコストは意外と限定的です。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）