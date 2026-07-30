¡ÖÎ¢Êý¤ËÅ°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡×ÂçÁÒÃéµÁ¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¤òÅÜ¤é¤»¤¿¡È8Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¡É
7·î16Æü¤«¤éNetflix¤ÈPrime Video¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ØPOTENTIAL ÂçÁÒÃéµÁ¡Ù¡£SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÁÒÃéµÁ¡Ê41¡Ë¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÈÖÁÈ¤À¡£
¤Õ¤À¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÂçÁÒ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÇÛ¿®¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÂçÁÒ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬SNS¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤ÎÉñÂæÎ¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂçÁÒ¤¯¤ó¤¬²¶»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤°Ù¤Î¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Õ
¡ÔÂçÁÒ¤¯¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÏÎ¢Êý¤ËÅ°¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°Ù¤À¤í¤¦¤±¤ÉP¤È¤·¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤Æ¿§¡¹¸ì¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ø¥¤¥È¤¬¸þ¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Õ
¡ÖÅìµþ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï2025Ç¯2·î¤ËÂçÉý¤Ê²þÊÑ¤¬¤¢¤ê¡¢HiHi Jets¡¢Èþ ¾¯Ç¯¡¢7 MEN »ø¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤ò°ì¿·¤·¡¢¿·¤¿¤ËACEes¡¢KEY TO LIT¡¢B¡õZAI¤È¤¤¤¦3¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°¿È¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é10Ç¯¶á¤¯±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÆÊÔÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢Í£°ìÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Þ¤Ç²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î6·î¤Ë¤Ï¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×Howzit¤Î·ëÀ®¤âÂç¡¹Åª¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¾¶á¤ÎÅìµþ¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2022Ç¯10·î¤ÎTravis Japan¤Ç¡¢Ìó4Ç¯¤â¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢ºÇÇ¯Ä¹¤Ç¤¢¤ëKEY TO KIT¤ÎÃæÂ¼Îæ°¡¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ï30ºÐÌÜÁ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Áá¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤ÈÂà½ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ïµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÌðÌÌ¤ËÎ©¤ÄÂçÁÒ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¶¯¤¤»×¤¤¤ä¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÇ®ÎÌ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÁÒ¤¬Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ³Æ¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸åÇÚ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³«ºÅÃæ¤Î¡ØACEes Arena Tour 2026 ¡ÈV¡É¡Ù¤Ç¡¢ÉÛ¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Î¡È¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¡É¤äÏÂÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤Ê¤É¡¢»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¤ò¸«»ö¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿ACEes¤Ç¤¹¡£ÂçÁÒ¤µ¤ó¤¬Èà¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÃæ¿´Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ëÈà¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÁÒ¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ACEes¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡ÈÍ¥ÅùÀ¸¡É¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò»É·ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
SNS¤Ç¤Ï¡¢ACEes¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂçÁÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ô»ö¼ÂÌµº¬¤ÎÌµÀÕÇ¤¤ÊÈ¯¸À¤·¤ÆËÜ¿Í¤¿¤Á²¼¤²¤Æ¤ë¿Í¤¬°éÀ®¤Ã¤Æ¤Þ¤¸¤Ç¤Ê¤Ë¡Õ
¡Ô¿¿·õ¤Ë5¿Í¤ÇÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤ëACEes¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë°ã¤¦¡Õ
¼ÂºÝ¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÂçÁÒ¤¬¤É¤ì¤À¤±¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤À¤¬¡¢SNS¤ÇÈ¯¸À¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÂçÁÒ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾Ç¤ê¤äÉÔ°Â¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÂçÁÒ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊó¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£