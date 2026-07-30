日本代表GK大迫敬介が海外クラブ移籍へ！…広島が手続き＆準備のためのチーム離脱を発表
サンフレッチェ広島は30日、GK大迫敬介が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱したことを発表した。今後については正式に決定次第、改めて発表される見通しとなっている。
大迫は1999年生まれの現在27歳。広島の下部組織出身で、2019年2月に19歳でトップチームデビューを飾ると、ここまで公式戦通算274試合に出場している。近年は絶対的な守護神として2度のJリーグYBCルヴァンカップ制覇に貢献。明治安田J1百年構想リーグでは16試合でゴールマウスを守った。
また、日本代表としてここまで国際Aマッチ通算11試合に出場。FIFAワールドカップ2026のメンバーにも名を連ねていた。
大迫は1999年生まれの現在27歳。広島の下部組織出身で、2019年2月に19歳でトップチームデビューを飾ると、ここまで公式戦通算274試合に出場している。近年は絶対的な守護神として2度のJリーグYBCルヴァンカップ制覇に貢献。明治安田J1百年構想リーグでは16試合でゴールマウスを守った。
また、日本代表としてここまで国際Aマッチ通算11試合に出場。FIFAワールドカップ2026のメンバーにも名を連ねていた。