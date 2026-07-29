ロックバンド「LUNA SEA」のSUGIZO（57）が29日、公式サイトを更新。なりすましアカウントへの注意を呼びかけた。

同サイトでSUGIZO本人になりすましたSNSアカウント等が多数確認されていると指摘し、「これらのアカウントは、アーティスト写真等を無断で使用し、あたかも本人または公式アカウントであるかのように装っており、本人の権利やプライバシーを著しく侵害する悪質な行為であり、ファンの皆様におかれましても十分ご注意くださいますようお願いいたします」と注意を促した。

続けて「一方で、日頃よりルールやマナーを守り、温かいご声援をお寄せくださっている皆様には、心より感謝申し上げます。皆様から寄せられる想いや応援は、SUGIZOにとって何よりの励みであり、日々の活動を続けていく大きな原動力となっております」と声援への感謝を記し、「これからも皆様との繋がりを大切に育みながら活動を続けていく所存です。今後とも変わらぬご声援を賜りますよう、宜しくお願いいたします」と呼びかけた。

なお、SUGIZOの公式アカウントはX、インスタグラム、Facebook、LINEとし、「TikTokでのサービス（アカウント運用）について、現在SUGIZO公式としては一切おこなっておりません。 TikTok上でSUGIZO本人または公式を名乗るアカウントが存在した場合、それらはすべて公式とは無関係となりますので、十分ご注意ください」と注意喚起した。