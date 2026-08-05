なんと花王「リセッシュ」が『焼肉リセッシュ亭』をオープン!? 限定焼肉コース料理（8品）を食べたあとは…
7月30日、花王リセッシュ公式Xに、なにやら意味深なつぶやきが…。
なんとこれ、『焼肉リセッシュ亭』のオープン告知だったのです。東京・渋谷区の道玄坂に、8月10日（月）〜14日（金）の5日間限定で、本当にオープンするのだそう。（10日はプレオープン。一般オープンは11日（火）〜となります）
それにしても花王「リセッシュ」が、焼肉屋？ 確かに焼肉に行ったあとは、油の混じったけむりのにおいが気になることも。『焼肉リセッシュ亭』にも、ユニークなお品書きが並びます。「飲み放題」＋「ニオイ浴び放題付き」だそうですよ。
なんとも食欲のそそられる「旨みもニオイも濃厚 熟成牛タン」「嗅覚直撃 中落ちカルビ」、そして「ニオイ背徳クライマックス 黒毛和牛上カルビ」…。しかも5,000円相当のコースですが、期間中は半額の「2,500円（税込）」で提供されるそうです。これはお得！
食事が終わったら『焼肉リセッシュ亭』だけのサービス。各テーブルに「無自覚臭実験BOX」が登場します。BOXの中身は“とあるニオイ”が用意されているそうですが、焼肉を楽しんだあとは、不思議と本当のニオイを感じなくなるかもしれないとのこと。
これが、特定のニオイに慣れてしまう「無自覚臭」。居酒屋などの飲食店では気にならなくても、帰宅した瞬間に衣服に染み付いたニオイに「ハッ」とするあれです。『焼肉リセッシュ亭』では、その「無自覚臭」に関する簡単な試験も敢行。合格すれば「リセット隊」正式隊員の証として、「リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ」本体1本と「隊員証」が授与されるそうです。
さらに会場の写真＋「#無自覚臭までリセッとこ」を添えてSNS投稿をした人には、特別な「リセット特典」が用意されているとか…。ほかにも店内には箸袋、ポスター、紙エプロンなど、『焼肉リセッシュ亭』仕様のユニークな空間となっています。これは会場で確かめてみるしかない！
参加申込は予約サイトから。11日〜13日は (1)15:00〜、(2)18:00〜、(3)21:00〜の3枠が用意されています。最終日14日は (1)15:00〜、(2)18:30〜の2枠で、(2)18:30〜のみ当日先着順の案内となるそう。
・リセッシュとは
リセッシュは布製品や空間のイヤなニオイをリセットし、快適なリフレッシュ空間をつくることを提案するブランドです。洗濯・衣類のお手入れ品/消臭剤・除菌消臭スプレー。2005年8月より発売。
詳細はこちらをご確認ください：PRTIMES リンク
・焼肉リセッシュ亭／事前予約はこちら
／— リセッシュ（7/30より新しくなりました！） (@Resesh_EX) August 4, 2026
花王 #リセッシュ 焼肉業界に参入🐮
＼
ニオイといえば焼肉！？ということで
花王 #リセッシュ 焼肉業界に参入！
その名も #焼肉リセッシュ亭
8/10（月）開店！どうぞご贔屓に🙇♂️#リセッシュ事業立案 #無自覚臭までリセッとこ pic.twitter.com/X2WDIWujvW
なんとこれ、『焼肉リセッシュ亭』のオープン告知だったのです。東京・渋谷区の道玄坂に、8月10日（月）〜14日（金）の5日間限定で、本当にオープンするのだそう。（10日はプレオープン。一般オープンは11日（火）〜となります）
それにしても花王「リセッシュ」が、焼肉屋？ 確かに焼肉に行ったあとは、油の混じったけむりのにおいが気になることも。『焼肉リセッシュ亭』にも、ユニークなお品書きが並びます。「飲み放題」＋「ニオイ浴び放題付き」だそうですよ。
なんとも食欲のそそられる「旨みもニオイも濃厚 熟成牛タン」「嗅覚直撃 中落ちカルビ」、そして「ニオイ背徳クライマックス 黒毛和牛上カルビ」…。しかも5,000円相当のコースですが、期間中は半額の「2,500円（税込）」で提供されるそうです。これはお得！
食事が終わったら『焼肉リセッシュ亭』だけのサービス。各テーブルに「無自覚臭実験BOX」が登場します。BOXの中身は“とあるニオイ”が用意されているそうですが、焼肉を楽しんだあとは、不思議と本当のニオイを感じなくなるかもしれないとのこと。
これが、特定のニオイに慣れてしまう「無自覚臭」。居酒屋などの飲食店では気にならなくても、帰宅した瞬間に衣服に染み付いたニオイに「ハッ」とするあれです。『焼肉リセッシュ亭』では、その「無自覚臭」に関する簡単な試験も敢行。合格すれば「リセット隊」正式隊員の証として、「リセッシュ デオドラントパワー 香りが残らないタイプ」本体1本と「隊員証」が授与されるそうです。
さらに会場の写真＋「#無自覚臭までリセッとこ」を添えてSNS投稿をした人には、特別な「リセット特典」が用意されているとか…。ほかにも店内には箸袋、ポスター、紙エプロンなど、『焼肉リセッシュ亭』仕様のユニークな空間となっています。これは会場で確かめてみるしかない！
参加申込は予約サイトから。11日〜13日は (1)15:00〜、(2)18:00〜、(3)21:00〜の3枠が用意されています。最終日14日は (1)15:00〜、(2)18:30〜の2枠で、(2)18:30〜のみ当日先着順の案内となるそう。
花王株式会社 ファブリックケア事業部 ブランドマネージャー 多田佳祐(ただ けいすけ)さん
「『無自覚臭』という現代のニオイ課題を、どうしても皆様に知っていただきたく企画しました。焼肉というニオイ移りの激しい環境こそ、当社の強力消臭技術を証明する最適の場だと考えたからです。とはいえ、企画を練り込むうちにこだわりが強くなりすぎてしまい、ニオイにまつわる『あるある』ネタを大量に作成し、店内の至る所に仕掛けてしまいました(笑)。この『リセッシュが本気で企画を突き詰めた結果』というツッコミどころも含めて、イベントを楽しんでいただければ幸いです。もし皆様からの熱い反響が届けば、この『焼肉リセッシュ亭』のスタイルを、今後もどこかで展開する......かもしれません。そんな未来を目指して、まずは4日間、皆様と一緒に無自覚臭をリセットできればと思います」
・リセッシュとは
リセッシュは布製品や空間のイヤなニオイをリセットし、快適なリフレッシュ空間をつくることを提案するブランドです。洗濯・衣類のお手入れ品/消臭剤・除菌消臭スプレー。2005年8月より発売。
詳細はこちらをご確認ください：PRTIMES リンク
・焼肉リセッシュ亭／事前予約はこちら
[PR企画 花王リセッシュ × ライブドアニュース]