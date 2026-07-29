ロバーツ監督が説明

【MLB】ドジャース ー マリナーズ（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は28日（日本時間29日）、投手での復帰を目指す大谷翔平投手について言及。まだまだ時間がかかるとの見解を示した。

大谷は25日（同26日）にブルペン入りすることが決まっていたが、急きょ回避した。指揮官は「彼自身が100％の確信を持てるまで、そして我々も100％確信できるまでは先に進まない」とその理由を説明した。

大谷が最後にブルペン入りしたのが22日（同23日）。2週間ぶりに力強く投げ込む姿を見せ、スイーパーなど31球を投げ込んだ。しかし以降は登板せず、一方で打者としての出場は続けている。

この日報道陣の取材に応じたロバーツ監督は「まだきょうトーマス（・アルバート・トレーナー主任）に確認していない。いつ彼が投げるのか、或いは投球を計画しているのかわからない。言うまでもなく、いつブルペンに入るのかわからない」と話した。

一方で大谷の状態については「全体的に彼（の身体の調子は）いい。日曜日（日本時間3日）は疲れていたと思う。（チーム）全員そうだったと思う。リフレッシュしてここに戻ってきたことを願っている。選手たちは遠征を（終えて）限界を突破していたと思う」とし、東海岸遠征を終えて本拠地に戻り復調することに期待した。

球界最大のスターにしてドジャースにとってもキーマンでもある。当然、起用は慎重になる。打者としては出場できているが、なぜ投手としては難しいのか。指揮官は「（専門家ではないので）詳細に話すことはできない」としつつも「私が知っていることは、（投球時）着地する時に、少し違和感を感じているということ。投球時に身体を回転させるからね。そんな感じ。でも、どう感じているかは詳細にはわからない」と話した。（Full-Count編集部）