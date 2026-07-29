きょう29日（水）は北陸や北日本で雨が降り、所により雷雨や激しい雨が降るでしょう。東日本の太平洋側ではよく晴れて、関東でもまた猛暑になりそうです。

■北陸や北日本で雷雨のおそれ

北陸や北日本は、西から近づく低気圧や高気圧周辺の湿った風の影響で雨が降るでしょう。

北陸の雨は昼過ぎに止む予想ですが、東北は午後も広く雨が降り、雷を伴い激しく降る所がありそうです。北海道は太平洋側では朝から雨の降る所があり、午後は西から雨の範囲が広がるでしょう。こちらも雷を伴うおそれがあります。

夜は、日本海から新たな雨雲が近づき、東北日本海側や北陸であす30日（木）にかけて再び雨脚が強まるでしょう。

東日本の太平洋側では晴れる時間が長く、日差しの暑さが厳しくなりそうです。西日本は夕方ごろまで雲が広がりやすく、所によりにわか雨があるでしょう。夜は天気が回復していきそうです。

■関東で猛暑復活

最高気温は西日本から東日本で35℃前後の予想です。関東は30℃未満と過ごしやすい所が多くなったきのう28日（火）に比べて、5〜8℃ほど上がるでしょう。

沖縄や西日本、東日本の太平洋側には熱中症警戒アラートが発表されています。なるべく日陰を歩いたり、水分塩分をこまめに補給したりと、熱中症対策は気を抜かないようにしましょう。

【きょう7月29日（水）の各地の予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路：23℃

青森 ：26℃ 盛岡：28℃

仙台 ：29℃ 新潟：29℃

長野 ：31℃ 金沢：30℃

名古屋：35℃ 東京：35℃

大阪 ：35℃ 岡山：35℃

広島 ：36℃ 松江：33℃

高知 ：36℃ 福岡：34℃

鹿児島：37℃ 那覇：33℃

■熊本でも猛暑が続く

きのう28日（火）に大きな地震のあった熊本では、この先、晴れと猛暑が続きそうです。特に8月1日（土）や2日（日）は38〜39℃まで気温は上がり、危険な暑さとなるでしょう。

我慢せずに水分や塩分を補給し、電気が使えない場合は濡れたタオルやうちわを使うなどして、少しでも熱中症対策を行うようにしてください。