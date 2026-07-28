【コスパ最強】サウナ付き大浴場と京都らしい朝食バイキング！アパホテル〈京都駅堀川通〉を選ぶのが正解

朝食付きで1泊4,281円は安すぎる！滋賀・石山の「ラックホテル」がコスパ最強の神ホテルだった

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