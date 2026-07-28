京都で1泊3,426円は神コスパ！「ホテル リオンドール」の想像以上に快適すぎる宿泊体験
ホテル系YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【激安ホテル】京都で1泊3,426円で宿泊できたホテルが想像以上に広くて快適に過ごせました」と題した動画を公開した。動画では、京都市中京区にある「ホテル リオンドール」に宿泊し、破格の宿泊料金ながらも快適に過ごせる設備や居心地の良さを紹介している。
今回宿泊した「ホテル リオンドール」は、地下鉄「二条城前駅」から徒歩6分という観光に便利な好立地に位置する。動画では楽天トラベル経由で予約したスタンダードツインルームが「1泊3,426円という激安価格」であることを紹介。到着したロビーのテーブルには、お冷や塩分チャージタブレット、ハイチュウが用意されており、アメニティもフロント前から自由に必要な分を取るスタイルとなっている。投稿者は「昔ながらのホテルの雰囲気で個人的にはとても居心地が良かった」とコメントした。
部屋に向かうと、そこは14.4平米の広さを持つ禁煙のスタンダードツインルーム。1人で宿泊するには十分なスペースがあり、到着前からクーラーが効いているなど嬉しい配慮も確認された。ツインルームながら片方のベッドのみがメイキングされている珍しい仕様に驚きつつも、ユニットバスについては「昭和感はありますがちゃんと清潔感があり綺麗な状態」と評している。その後、夕食にはホテルから徒歩7分の距離にあるラーメン店「ふくちあん 二条城前店」へ足を運び、トッピングが充実した一杯を堪能した。
翌朝、投稿者は「ベッドの寝心地が良かったこともありぐっすり眠ることができました」と振り返った。1泊3000円台という破格の安さでありながら、充実したサービスと快適な空間を提供する「ホテル リオンドール」は、京都観光の拠点として非常に満足度の高い選択肢となりそうだ。
今回宿泊した「ホテル リオンドール」は、地下鉄「二条城前駅」から徒歩6分という観光に便利な好立地に位置する。動画では楽天トラベル経由で予約したスタンダードツインルームが「1泊3,426円という激安価格」であることを紹介。到着したロビーのテーブルには、お冷や塩分チャージタブレット、ハイチュウが用意されており、アメニティもフロント前から自由に必要な分を取るスタイルとなっている。投稿者は「昔ながらのホテルの雰囲気で個人的にはとても居心地が良かった」とコメントした。
部屋に向かうと、そこは14.4平米の広さを持つ禁煙のスタンダードツインルーム。1人で宿泊するには十分なスペースがあり、到着前からクーラーが効いているなど嬉しい配慮も確認された。ツインルームながら片方のベッドのみがメイキングされている珍しい仕様に驚きつつも、ユニットバスについては「昭和感はありますがちゃんと清潔感があり綺麗な状態」と評している。その後、夕食にはホテルから徒歩7分の距離にあるラーメン店「ふくちあん 二条城前店」へ足を運び、トッピングが充実した一杯を堪能した。
翌朝、投稿者は「ベッドの寝心地が良かったこともありぐっすり眠ることができました」と振り返った。1泊3000円台という破格の安さでありながら、充実したサービスと快適な空間を提供する「ホテル リオンドール」は、京都観光の拠点として非常に満足度の高い選択肢となりそうだ。
YouTubeの動画内容
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