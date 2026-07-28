門脇麦、独立発表後初の公の場 難役に挑み「腹をくくりました」
俳優・門脇麦（33）が28日、都内で行われた日本・中国・韓国合作映画『ゴースト・オブ・ウエノ』（8月8日公開）の会見に登壇。独立発表後初の公の場となった。
【写真】二の腕すらり…ブラックドレスで登場した門脇麦
門脇が、所属していた芸能事務所・ユマニテは1日までに公式サイトを更新。「この度 弊社は門脇麦との専属契約を終了いたしました」と報告。「今後 門脇麦は個人として活動してゆくことになりました」と伝えていた。
本作で挑んだのは難役だった。脚本を読んで覚悟を決めたそうで門脇は「大変そうだなと腹をくくりました」と振り返っていた。
会見には竹中直人、ワン・チイ監督も参加した。
同作は、日本の上野公園を舞台に、孤独死した“ゴージョー”と呼ばれる身元不明の男性の人生をたどるヒューマン・ミステリー。ソーシャルワーカーのサツキを門脇、妻を亡くし公園で暮らすホームレスのトシを竹中が演じる。監督は、中国出身のワン・チイ氏。共同脚本には映画『スモーク』で知られるウェイン・ワン氏が名を連ねる。
【写真】二の腕すらり…ブラックドレスで登場した門脇麦
門脇が、所属していた芸能事務所・ユマニテは1日までに公式サイトを更新。「この度 弊社は門脇麦との専属契約を終了いたしました」と報告。「今後 門脇麦は個人として活動してゆくことになりました」と伝えていた。
本作で挑んだのは難役だった。脚本を読んで覚悟を決めたそうで門脇は「大変そうだなと腹をくくりました」と振り返っていた。
会見には竹中直人、ワン・チイ監督も参加した。
同作は、日本の上野公園を舞台に、孤独死した“ゴージョー”と呼ばれる身元不明の男性の人生をたどるヒューマン・ミステリー。ソーシャルワーカーのサツキを門脇、妻を亡くし公園で暮らすホームレスのトシを竹中が演じる。監督は、中国出身のワン・チイ氏。共同脚本には映画『スモーク』で知られるウェイン・ワン氏が名を連ねる。