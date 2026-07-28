大谷の記念カードに約16億4000万円の懸賞金

新たに発売された大谷翔平投手の“特別な1枚”が、世界中で話題となっている。コレクターの興味を刺激しているのは、米大手ベースボールカード会社「Topps（トップス）」の野球カード。2年連続MVPを記念して制作された特別仕様のカードに、7月22日（日本時間23日）発売ながら、すでに1000万ドル（約16億4000万円）の懸賞金がついているようだ。

注目されているのはトップスの「Back-to-Back Gold Logoman（バック・トゥ・バック・ゴールド・ロゴマン）」。2024年、2025年に大谷が着用したユニホームのゴールド・ロゴマンパッチ2枚が使用され、英語と漢字の直筆サインが入っている「世界限定1枚のカード」だ。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のラリー・ホルダー記者が、高騰を続ける大谷カードについての記事を公開。その中で同記者は「香港を拠点とするトレーディングカード企業『Grade 10』は月曜日（27日、日本時間28日）、1000万ドル（約16億4000万円）の懸賞金（あらかじめ提示した価格でカードを買い取る公開オファー）を提示し、オファー額をさらに引き上げた」と記している。

該当の大谷カードには、複数の企業が相次いで買い取りオファーを提示。数時間の間に590万ドル（約9億7000万円）から650万ドル（約10億6000万円）、さらに1000万ドル（約16億4000万円）へとオファー額が引き上げられた。今後も金額が高騰していく可能性は十分考えられる。

これまでも大谷カードは高額で取り引きされており、最高額は「2025 Topps Chrome Gold Logoman Autograph Card」の300万ドル（約4億9000万円）。ホルダー記者によると、その金額を大きく上回っているだけに、取り引きが成立するか注目が集まっている。（Full-Count編集部）