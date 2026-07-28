「犯人の証言」は本当だったのか？…司法解剖が全臓器を調べる本当の理由

「胸を刺されたのだから、死因は刺し傷に決まっている」。そう思いがちだが、司法解剖では一見明らかな事件でも、頭部から足先まで全身、すべての臓器を調べ上げる。それは、犯人の証言が真実かどうかを科学的に証明し、裁判で揺るがない証拠を示すためだ。医学部生でも解剖で倒れることがある過酷な現場、法医学者に求められる意外な資質、さらにはドラマ『アンナチュラル』に憧れて法医学を学び、夢を叶えた卒業生まで――。『法医学教授が教えている 死体の授業』から一部を抜粋、編集し、法医学の知られざる世界を、現役法医学者が語る。

【画像】『法医学教授が教えている 死体の授業』

医学部生だって解剖で倒れる

人体の構造を理解するため、医学部では解剖実習が必須科目になっていますが、実習で使用される「ご遺体」はその方の生前の意志で献体として提供されたものです。

対して、法医学を専攻する医師は、病気以外の原因で死亡した「異状死体」の解剖を通じて、死因を究明する技術を学んでいきます。

私が大学で教えている法医学の講義では、解剖見学は希望者のみに限定していますので、ここ数年は解剖見学で失神するような学生はいません。おそらく、「これから異状死体に向き合うぞ」と覚悟した学生だけが見学することと、解剖が皮膚の切開からはじまって順に臓器をみせていくため、心の準備がしやすいのでしょう。

むしろ、倒れる学生が多いのは解剖ではなく講義の最中です。異状死体の写真をスライドで呈示しながら教えるのですが、そこで気分が悪くなってしまう学生は数年に１回程度はいます。

では、私自身は学生時代から解剖が平気だったかというと、実はそんなことはありません。

法医学を志していた学生時代に司法解剖に何回か立ち合ったのですが、最初の数回はまったく平気でした。ところが、何度目かの解剖見学で、真っ黒の焼死体が運ばれてきたときは見学中に倒れてしまいました。

理由は単純、感情移入してしまったのです。黒焦げになった焼死体を目の当たりにして、「ここまで焦げてしまうなんて苦しかっただろうな」「さぞ熱かっただろう」と想像を巡らせていくうちに直視が困難になり、気分も悪くなって解剖室で座り込んでしまい、途中退室せざるを得ませんでした。

今の自分であれば、「体が焦げたのは死後なのだから、熱いもなにも当人は感じなかったはずだ」と冷静に判断できますし、それよりも「気管の中に煤を吸ったあとは残っているか」と医学的に考えるのですが、まだ死体に慣れていなかった当時は見た目の印象だけに引っ張られてしまったのだと思われます。

疑い深い人間ほど、法医学者に向いている

このように少々特殊な側面をもつ法医学ですが、プロフェッショナルとしては一般臨床医にはない、よい点や有利な点もあります。

第一は、全身・全臓器を診られるオールラウンダーになりえること。一般臨床医は、日常的に自分の領域の病気しか診ません。眼科医であれば眼の病気だけを、皮膚科医は皮膚の病気を専門に診るため、取り扱う疾患が限られます。消化器内科・外科は胃と腸がほぼメインです。

しかし、法医学者は毎回の解剖で全臓器を必ず検査します。頭を打って頭部外傷で亡くなった人であっても、脳だけではなく、肺、心臓、肝臓、小腸、大腸まですべてをみます。なぜなら、司法解剖においては裁判に備えて、死因以外の臓器に「異常があるか、ないか」を明確にする必要があるからです。

たとえば、何者かに胸を刺されて亡くなった人がいるとします。誰がみても「胸を刺されたのだからそれが死因だ」と考えるでしょう。

けれども、捕まった犯人が「いえ、僕が刺したのはすでに亡くなっていた死体です。脳出血が死因だったのでは？ 頭の中は調べましたか？」と言い出したらどうでしょう。

もし解剖していなければ、脳出血の可能性を否定できないため、犯人は無罪になります。よって誰かがその証言の正誤をたしかめなければなりません。

そのために司法解剖があるのです。死体の体を開き、すべての臓器を検証して、「心臓には刺創があり大量出血のあともあったが、脳やほかの内臓はすべて無傷でした」と専門家が証明することによって、司法は正しく次のステップへと進めるからです。

全身を診ることは法医学の大原則であり、だからこそ法医学者はオールラウンダーになれるのです。

「まさかこんなことで死ぬの？」というような思いもよらない原因で死んでしまうことはめずらしくありません。そのような法医学の特性を考えると、素直な人はあまり適性がないでしょう。

むしろ常識を疑ってかかることができる、猜疑心の強い人のほうが法医学の世界には適性があります。

また、人はいつ、どこで亡くなるかわかりませんので、なにによってその死因が引き起こされたかを知るためには、専門知識に加えて、自然環境や政治経済、流行、機械のしくみ、ものづくりの作業工程、動物の習性、家事、資格、賭博、風俗など、ありとあらゆる事柄についても関心をもてる、知的好奇心の旺盛な人が向いているように思えます。

『アンナチュラル』にハマって法医学を専攻、テレビ局に入社した卒業生

突然ですが、石原さとみさん主演の連続ドラマ『アンナチュラル』（TBS系・2018年）をご存知でしょうか。

人気脚本家の野木亜紀子さんが脚本を担当し、米津玄師さんによる主題歌「Lemon」も大ヒットした同作は、石原さとみさん演じる法医解剖医が、さまざまな死因の謎を究明していく１話完結型の法医学ミステリーです。

同年のギャラクシー賞や放送文化基金賞など計23もの賞を受賞して、非常に高く評価されたドラマですが、『アンナチュラル』にハマったことがきっかけで法医学の世界に興味をもち、医学部に入学した学生がいました。

彼女の名前をここではＳさんと呼びましょう。幼い頃からテレビっ子だったというＳさんは、高校生のときに『アンナチュラル』のおもしろさに夢中になり、とりわけ同作の演出を担当した塚原あゆ子さんに強い憧れを抱いたそうです。

「こんなドラマを作りたい！」と、この作品を制作したドラマ制作会社への就職を夢見るようになりました。

でもどうすればドラマ制作会社に就職できる確率を高められるのだろう？ 色々と考えて高校生の彼女が出した結論は、「就職試験で医学部出身を売りにしよう」。

その後、Ｓさんは私が在籍する鳥取大学医学部で研究者を育成するための生命科学科に入学、最終学年の自由選択で法医学を専攻します。

卒業研究では「ドラマと法医学～『アンナチュラル』における死体所見の検討～」というタイトルで、劇中に登場した死体がどれほど忠実に再現されているかの正誤を法医学の視点から徹底的に検証・考察し、まとめあげた異色の卒業論文を提出しました。

そんなＳさんでしたが、他の同級生と同じ医学研究の道には進まず、初志貫徹してTBS系ドラマ制作会社の入社試験を受け、倍率500倍ともいわれる狭き門を見事に潜り抜けて、ドラマ制作部門の内定を勝ち取りました。

私も長らく大学教員をしていますが、法医学研究室にもかかわらず、「ドラマを卒業研究のテーマにしていいですか？」といい出した学生はＳさんが最初で最後かもしれません。

ちなみに、実際に法医学を学んだ上で『アンナチュラル』を視聴したＳさんの感想としては、「ドラマと現実では異なる部分も多いのだと実感した」そうですが、綿密な検証によって「ドラマは死因の特定に主軸を置き、ストーリーを作成している」というフィクションならではの強みも理解できたとのこと。

テレビ業界で着実にキャリアを積み上げたＳさんは、連続ドラマ『海に眠るダイヤモンド』で憧れの塚原あゆ子さんと一緒に仕事をするという形で夢を叶えました。現在では次なる夢を叶えるため、転職して別の業界で活躍しています。

最短ルートで教授になりたい人は法医学が穴場？

ところで、若いうちに「医学部の教授になれる」のも法医学者のメリットかもしれません。

医学部で教授になれる年齢は、一般的には50歳前後が多いといわれています。しかし、法医学者の多くは、40代前半までに教授に就任しています。理由は単純、人が少ないからです。

現在、日本国内には約150人の法医学者がいますが、うち教授は医学部の数と同じ82人。「医学部に進んで、とにかくなんでもいいからさっさと教授になりたい」という戦略をもって割り切れる人であれば、法医学は穴場です。

また、法医解剖医のなり手が少ないのは日本に限らず、アメリカ、欧州諸国など世界共通の傾向です。やはり、「医師を目指す以上は、臨床医になりたい」と考えるのが圧倒的多数派でしょう。

一般臨床医と比較すると、大学教員である法医解剖医は、国立大学では準公務員のような立ち位置になります。そのため、給与面では一般病院で働く専門医のほうが圧倒的に高い。

診療科によっても給与は異なりますが、医師は病院でのスポット勤務という形での助っ人が可能です。その給与が固定給にプラスされるため、高収入を得やすい。

ところが、警察と連携して動く法医解剖医の場合は、「スポットで解剖に行きます」という仕組みがなかなかありません。解剖も日に何体も上乗せできるものではありませんから、平均年収で比較したらほかの臨床医より低めになることは、デメリットといえるかもしれません。

文／飯野守男 写真／shutterstock

法医学教授が教えている 死体の授業

飯野守男

2026/5/26

1,870円（税込）

240ページ

ISBN： 978-4868010579

「交通事故よりお風呂が危ない」

ドラマ監修も務める法医解剖医が教える

あっ！ と驚く死体の話



解剖料は1回〇万円、医療ミスを暴いた解剖例など、

知られざる法医解剖医の仕事から、

「舌を噛んで自殺はあり得るのか？」

「刺されたらナイフは抜くべきか？」といった

ドラマやマンガで目にする描写のウソ・ホントまで。



法医学者だから知っている実際の解剖事例をもとに、思わず人に話したくなる

死体のリアルな知識がつまった１冊です！



■内容

第1章 解剖室へようこそ ――死体はこうして切り開かれる

死体はどのように解剖されていくのか

死体の「解剖料」はどこから、いくら払われるのか？

解剖が最も大変なのは「めった刺し」事件

刃物をもった人間に襲われたら「胸」と「首」を守れ

やわらかい臓器、固い臓器

高温多湿の日本でミイラ死体はできるのか

口の中にウジがびっしり詰まった腐敗死体

法医解剖医の解剖器具リスト



第2章 解剖しないとわからない 「死因」のケーススタディ

Case１「入れ歯で死ぬ」

Case２「風呂で死ぬ」

Case３「３食フライドポテトで死ぬ」

Case４「誤飲で死ぬ」

Case５「便秘で死ぬ」

Case６「病院嫌いで死ぬ」

Case７「鍼で死ぬ」

Case８「夫婦で死ぬ」

Case９「溶けて死ぬ」

Case10「山で死ぬ」



第3章 ドラマや漫画で描かれる「死体」の嘘

Ｑ．「喉笛を掻っ切る」と本当に血が勢いよく吹き出るのか？

Ｑ．舌を噛み切っての自殺は本当にできる？

Ｑ．死体から目玉をくり抜けるか？

Ｑ．「肺に穴が開いて、少しずつ窒息死するのが最も苦しい死に方」は本当？

Ｑ．ナイフで刺された！ すぐに抜くべき？

Ｑ．銃で撃たれた！ でも弾が貫通していれば、死ぬ可能性は低い？

Ｑ．死体を隠すには、コンクリート詰めがいい？

Ｑ．「重要な手がかりを握ったまま死んでいる」死体は実在するか？

Ｑ．雷が落ちると、丸焦げになって死ぬ？



第4章 死体と向き合うことで見えてくる世界

『アンナチュラル』にハマって法医学を専攻、テレビ局に入社した卒業生

「死体は得意ですか？」「いいえ、苦手です」

医学部生だって解剖で倒れる

疑い深い人間ほど、法医学者に向いている

解剖は『答え合わせ』ができる

最短ルートで教授になりたい人は法医学が穴場？

死体の数が「解剖格差」に直結している日本

嬰児殺が多いインドネシアの法医学事情

死んだ肉体はどのように腐っていくのか

死体の腕を切る、人工呼吸器を外す、とことん合理的なオーストラリア

法医学者に完全犯罪は可能か？