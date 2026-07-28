ド軍テオが再び“放出危機”、米報道 超大物記者「可能性ある」…指摘したチーム事情
ジェフ・パッサン記者がSNSで言及
ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手にトレード放出の可能性が浮上している。米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が27日（日本時間28日）、自身のSNSを更新。「ヘルナンデスが放出される可能性がある」と言及した。
パッサン記者は、スレッズで「トレード期限はちょうど来週。何でも質問をぶつけてください」と投稿し、ファンから質問を募った。「（業界で）噂されている驚きの選手はいますか？」の質問に同記者が名前をあげたのがT・ヘルナンデス。（ドジャースは）右投手が不足しており、マイナーの外野手の層が厚いので、ヘルナンデスが放出される可能性がある」と伝えた。
質問を募ったパッサン記者は、右投手不足を抱えるドジャースのチーム事情に加え、傘下マイナーで外野の有望株が順調に育っている現状を指摘した。ドジャースのマイナーには有望株がひしめく。ジェームズ・ティブス3世は今季、21本塁打、OPS.946を記録。MLB公式サイト有望株ランキング4位のホスエ・デポーラや、すでにメジャーデビューを果たしているプロスペクトのライアン・ウォードなども出番を待っている。
T・ヘルナンデスは今季71試合に出場し、打率.251、8本塁打、37打点、OPS.713。3年6600万ドル（約108億円）の契約を結んでいるが、これまでもシーズンオフに放出報道があっただけに今後の動きが注目される。（Full-Count編集部）