朝食・お酒付きで1泊5,580円！コスパ最強の京都「EN HOTEL Kyoto」は泊まらなきゃ損
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝食・お酒付き】1泊5,580円で宿泊できた夜はアルコールドリンク、朝は朝食を無料で頂くことができるホテルが最高に良かったです」と題した動画を公開した。動画では、京都市下京区にある「EN HOTEL Kyoto」に滞在し、格安価格でありながら充実した無料サービスやユニークな館内設備を紹介している。
今回はYahoo!トラベルを経由し、朝食付きのツインルームを1泊5,580円という驚きの価格で予約。阪急「烏丸駅」から徒歩6分とアクセスも良好な同ホテルは、ロビーに写真撮影用のお面やオリジナルのはっぴが用意されており、遊び心のある空間が広がっている。アメニティは通路のラックから必要な分だけ自由に持っていくスタイルを採用している。
各階の廊下は、祇園祭など京都らしい夜の風景が描かれたユニークな壁紙で彩られている。客室は15平米と平均的なビジネスホテルよりもやや広めの作りで、日本らしく靴を脱ぐ玄関スペースが設けられているのが特徴だ。
地下1階にある「EN LAUNGE」には、バルミューダ製のトースターや電子レンジが置かれており、設備へのこだわりがうかがえる。夜は宿泊者がもらえるドリンクチケットを使い、小瓶から注ぐスタイルのプレミアムモルツを堪能。「激うまにも程があります」と、完璧な泡比率の一杯に感動する様子が収められている。翌朝は、同じラウンジでしっかりと焼かれたパンやサラダ、フルーツが盛られたプレートとキノコスープの朝食を楽しんだ。
動画の終盤では、「とても過ごしやすくて良いホテルでした」と大満足の様子で締めくくった。価格以上の充実したサービスと快適な空間を兼ね備えた同ホテルは、京都滞在時の有力な選択肢として大いに参考になりそうだ。
今回はYahoo!トラベルを経由し、朝食付きのツインルームを1泊5,580円という驚きの価格で予約。阪急「烏丸駅」から徒歩6分とアクセスも良好な同ホテルは、ロビーに写真撮影用のお面やオリジナルのはっぴが用意されており、遊び心のある空間が広がっている。アメニティは通路のラックから必要な分だけ自由に持っていくスタイルを採用している。
各階の廊下は、祇園祭など京都らしい夜の風景が描かれたユニークな壁紙で彩られている。客室は15平米と平均的なビジネスホテルよりもやや広めの作りで、日本らしく靴を脱ぐ玄関スペースが設けられているのが特徴だ。
地下1階にある「EN LAUNGE」には、バルミューダ製のトースターや電子レンジが置かれており、設備へのこだわりがうかがえる。夜は宿泊者がもらえるドリンクチケットを使い、小瓶から注ぐスタイルのプレミアムモルツを堪能。「激うまにも程があります」と、完璧な泡比率の一杯に感動する様子が収められている。翌朝は、同じラウンジでしっかりと焼かれたパンやサラダ、フルーツが盛られたプレートとキノコスープの朝食を楽しんだ。
動画の終盤では、「とても過ごしやすくて良いホテルでした」と大満足の様子で締めくくった。価格以上の充実したサービスと快適な空間を兼ね備えた同ホテルは、京都滞在時の有力な選択肢として大いに参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
京都で1泊3,570円の神コスパ！マンションを改装した特殊な格安ホテルが快適すぎた
【神コスパ】「かなりユニーク」な漫画空間！1泊5,040円で泊まれる京都ホテル
【1泊5,600円】朝食付きでこのクオリティは神！京都の築浅ホテル「トラベロッジ」がコスパ高すぎ
チャンネル情報
hotelgurashich@gmail.com
youtube.com/@ホテル暮らしch YouTube