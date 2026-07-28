『クロスロード』第4話 “遥”今田美桜、不測の事態が続発！前代未聞の過酷なオペに挑む
今田美桜が主演するドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第4話が28日の今夜放送される。
【写真】オペに挑む医師・桐生昴（磯村勇斗）『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第4話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。映画『東京リベンジャーズ』シリーズやドラマ『PJ 〜航空救難団〜』（テレビ朝日系）を手がけた高橋泉が脚本を担当する。
■第4話あらすじ
死の淵に立つ重症患者が後を絶たない中、オーバードーズを繰り返す高校生・若葉真美（星乃あんな）がまたしても救急搬送されてきた。もはやあきれ返り、娘を心配するそぶりすら見せない母・若葉裕子（櫻井淳子）。そんな親子にもどかしさを覚えながらも、桐生昴（磯村勇斗）ら救命救急チームは処置にあたる。
しかし真美はその後もリストカットやオーバードーズを継続。そのたびに現場に駆けつける救急隊員・渋川輝（寛一郎）は、彼女が抱える心の闇を晴らしてあげたいと切に願う。
時を同じくして、救命医・春木遥（今田）は自ら志願し、交通事故患者のオペを全力で実施。見事に成功させる。ところが術後、患者がかねてより服用していた薬の影響で、突然死亡。どんな医師でも予測できない結果だったとはいえ、命を救えなかった遥は激しい後悔と自責の念に駆られる。
そんな中、警察官・横峯健斗（泉澤祐希）の目の前で、突如として激しい胸の痛みに襲われた小学校教諭・村瀬蘭（黒川智花）が倒れ込む。だが救命救急センターに運ばれた蘭はなぜか、検査を頑なに拒んで帰宅してしまう…。
その矢先、事態は急変。蘭が再び倒れ搬送されてきたのだ。しかし命の危機であるにも関わらず、頑なに検査を拒否する蘭。ある事情から、妊娠していることを周囲に隠していたことが明らかになる。遥は、何としても母体と胎児の両方を救おうと決意。 次々と不測の事態が押し寄せる中、桐生らとともに前代未聞の過酷なオペに挑んでいく。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※高橋泉の「高」は正しくは「はしごだか」
【写真】オペに挑む医師・桐生昴（磯村勇斗）『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第4話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。映画『東京リベンジャーズ』シリーズやドラマ『PJ 〜航空救難団〜』（テレビ朝日系）を手がけた高橋泉が脚本を担当する。
死の淵に立つ重症患者が後を絶たない中、オーバードーズを繰り返す高校生・若葉真美（星乃あんな）がまたしても救急搬送されてきた。もはやあきれ返り、娘を心配するそぶりすら見せない母・若葉裕子（櫻井淳子）。そんな親子にもどかしさを覚えながらも、桐生昴（磯村勇斗）ら救命救急チームは処置にあたる。
しかし真美はその後もリストカットやオーバードーズを継続。そのたびに現場に駆けつける救急隊員・渋川輝（寛一郎）は、彼女が抱える心の闇を晴らしてあげたいと切に願う。
時を同じくして、救命医・春木遥（今田）は自ら志願し、交通事故患者のオペを全力で実施。見事に成功させる。ところが術後、患者がかねてより服用していた薬の影響で、突然死亡。どんな医師でも予測できない結果だったとはいえ、命を救えなかった遥は激しい後悔と自責の念に駆られる。
そんな中、警察官・横峯健斗（泉澤祐希）の目の前で、突如として激しい胸の痛みに襲われた小学校教諭・村瀬蘭（黒川智花）が倒れ込む。だが救命救急センターに運ばれた蘭はなぜか、検査を頑なに拒んで帰宅してしまう…。
その矢先、事態は急変。蘭が再び倒れ搬送されてきたのだ。しかし命の危機であるにも関わらず、頑なに検査を拒否する蘭。ある事情から、妊娠していることを周囲に隠していたことが明らかになる。遥は、何としても母体と胎児の両方を救おうと決意。 次々と不測の事態が押し寄せる中、桐生らとともに前代未聞の過酷なオペに挑んでいく。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※高橋泉の「高」は正しくは「はしごだか」