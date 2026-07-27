俳優の山本耕史（49）が27日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜後9・00）の生放送にゲスト出演し、趣味という料理へのこだわりを明かした。

元女優の堀北真希さんと2015年に結婚し、現在2児の父。料理にはこだわりを持っており、自分用、妻用、子供用と同じ料理でも3種類のバリエーションを毎回作るという。

「子供用はやっぱり、PFCバランスって知ってますか？プロテイン（タンパク質）、ファット（脂質）、カーボ（炭水化物）という3大栄養なんですけど、それが子供向けに作らないと。大人は脂質をカットしたり自分で工夫しながら作るので」と説明。

スタジオでは山本が作ったラーメンの写真を紹介。「スープはもちろん自分でゼロから作る。おいしそうな出汁を足してラードを足して、米粉でちょっととろみをつける。油を引っ張ってということはやってないので」と話し、「チャーシューは自分で（作る）。凄い簡単ですよ」と明かしてスタジオを驚かせた。

家族のための手料理はほぼ毎日作る。「何食べたい？って聞いてオーダーがあればそれに対して何時からって」と明かすと、番組MCの設楽統は「レストランじゃないですか」とびっくり。

子供用に作ったワンプレートの朝食の写真も披露し、「ワンプレートにした方が子供は楽しく食べられるので」と話した。