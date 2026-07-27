作家・東野圭吾さん、大腸がんのため死去 68歳 『白夜行』『容疑者Xの献身』『ガリレオ』シリーズ、『新参者』シリーズなど
作家・東野圭吾さんが、7月23日未明に大腸がんのため死去した。68歳だった。27日に講談社が訃報を伝えた。
【写真】ユーモアたっぷりにスピーチも…2019年の東野圭吾さん
同社は「東野圭吾さん ご逝去のお知らせ」と題した文書を公表し、「作家・東野圭吾さんが、7月23日未明、大腸がんのため逝去されました。享年68」と報告。葬儀は家族葬で執り行われたとし、「ご家族への取材等はお控えくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。また、香典や供花、弔電は辞退するとし、お別れの会については決まり次第案内するとしている。
東野さんは1985年9月刊行の『放課後』でデビュー。『白夜行』『容疑者Xの献身』『ガリレオ』シリーズ、『新参者』シリーズ、『マスカレード』シリーズなど数々のベストセラーを生み出し、多くの作品が映画やドラマ化された。
講談社によると、2026年8月5日刊行予定の最新刊『永遠の記憶』（文藝春秋）を含め、著書は共著を除いて106冊にのぼる。同社は「生み出された物語はたくさんの読者を魅了し続けることと思います。これからも、東野さんの小説をお楽しみください」とコメントを寄せた。
東野さんは1958年2月4日、大阪府生まれ。大阪府立大学電気工学科卒業。エンジニアとして勤務しながら、1985年『放課後』で第31回江戸川乱歩賞を受賞し、デビュー。1999年『秘密』で第52回日本推理作家協会賞、2006年『容疑者Xの献身』で第134回直木賞、第6回本格ミステリ大賞、2012年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』で第7回中央公論文芸賞、2013年『夢幻花』で第26回柴田錬三郎賞、2014年『祈りの幕が下りる時』で第48回吉川英治文学賞、2019年に第1回野間出版文化賞、2023年に第71回菊地寛賞、2024年に日本ミステリー文学大賞を受賞。
また、2023年には紫綬褒章を受章。2009年から2013年には日本推理作家協会の理事長も務めた。
2023年には著作が100冊に到達し、同時期に国内累計発行部数1億部突破も達成。現在の国内発行部数はおよそ1億900万部。著作は41の国と地域で出版されている。2012年には『容疑者Xの献身』（英題：『The Devotion of Suspect x』）が米ミステリー作家協会主催の「エドガー賞」最優秀小説候補5作品に選出、2019年には『新参者』（英題：『Newcomer』）が英国推理作家協会（CWA）主催の「インターナショナル・ダガー賞」にノミネート。国際的に権威のある「エドガー賞」と「ダガー賞」の二つの賞にノミネートされた最初の日本人となった。また国内、国外問わず映画、ドラマ、舞台を含めたメディア展開も多数。日本を代表するミステリー作家である。現在の著作数は106冊（共著をのぞく）。
【写真】ユーモアたっぷりにスピーチも…2019年の東野圭吾さん
同社は「東野圭吾さん ご逝去のお知らせ」と題した文書を公表し、「作家・東野圭吾さんが、7月23日未明、大腸がんのため逝去されました。享年68」と報告。葬儀は家族葬で執り行われたとし、「ご家族への取材等はお控えくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。また、香典や供花、弔電は辞退するとし、お別れの会については決まり次第案内するとしている。
講談社によると、2026年8月5日刊行予定の最新刊『永遠の記憶』（文藝春秋）を含め、著書は共著を除いて106冊にのぼる。同社は「生み出された物語はたくさんの読者を魅了し続けることと思います。これからも、東野さんの小説をお楽しみください」とコメントを寄せた。
東野さんは1958年2月4日、大阪府生まれ。大阪府立大学電気工学科卒業。エンジニアとして勤務しながら、1985年『放課後』で第31回江戸川乱歩賞を受賞し、デビュー。1999年『秘密』で第52回日本推理作家協会賞、2006年『容疑者Xの献身』で第134回直木賞、第6回本格ミステリ大賞、2012年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』で第7回中央公論文芸賞、2013年『夢幻花』で第26回柴田錬三郎賞、2014年『祈りの幕が下りる時』で第48回吉川英治文学賞、2019年に第1回野間出版文化賞、2023年に第71回菊地寛賞、2024年に日本ミステリー文学大賞を受賞。
また、2023年には紫綬褒章を受章。2009年から2013年には日本推理作家協会の理事長も務めた。
2023年には著作が100冊に到達し、同時期に国内累計発行部数1億部突破も達成。現在の国内発行部数はおよそ1億900万部。著作は41の国と地域で出版されている。2012年には『容疑者Xの献身』（英題：『The Devotion of Suspect x』）が米ミステリー作家協会主催の「エドガー賞」最優秀小説候補5作品に選出、2019年には『新参者』（英題：『Newcomer』）が英国推理作家協会（CWA）主催の「インターナショナル・ダガー賞」にノミネート。国際的に権威のある「エドガー賞」と「ダガー賞」の二つの賞にノミネートされた最初の日本人となった。また国内、国外問わず映画、ドラマ、舞台を含めたメディア展開も多数。日本を代表するミステリー作家である。現在の著作数は106冊（共著をのぞく）。