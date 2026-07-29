育成から盗塁王へ昨年までにプロ通算230盗塁を達成し、13試合連続盗塁の世界記録を保持--。球界一のスピードスター、福岡ソフトバンクホークスの周東佑京（30）には幼少期から逸話がある。鬼ごっこでは捕まった記憶がなく、生まれ育った群馬県の近所の山では野ウサギを捕獲していたというのだ。周東が笑いながら話す。「話が盛られていますね。でも、まったくのウソではありません」自慢の快足で順当にキャリアを重ねているように