¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÂçµÕ½±¤Ø¡¡¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥Û¥ó¥À¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½ÅÍ×ÀÎÏÀâ¡ÖÄ¾Àþ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬É¬Í×¤À¡×
¡¡£Æ£±¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤¬£²£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬Âç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Ê²þÎÉ¡Ë¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬£±£³°Ì¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬£±£´°Ì¤È¶Ã°Û¤ÎÈôÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î£²Âæ¤Ï¡¢º£µ¨¹¥Ä´¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌÀª¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¤¯¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤È¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì£±£³¡¢£±£´°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È£Æ£±¡×¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¢¥í¥ó¥½¤¬¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥í¥ó¥½¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î²þÎÉ¤ËËþÂ¡Ä¡Ø¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤À¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶¯Ä´¡£¡Ö¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼£Ç£Ð¤Þ¤ÇÇº¤ß¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤Ê´õË¾¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£¿ÊÊâ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¬¥í¥ê¥ó¥¯¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¤¤ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¶¥ÁèÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾åµ¡·ù¡£¡ÖÆÃ¤Ë½øÈ×¤Ï¡¢ÃæÃÄ¥Á¡¼¥à¤È¸ß³Ñ¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Þ¥·¥ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÎÉ¤¤ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤é¤·¤¯¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë²ÝÂê¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¬¥¶¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À£Ç£Ð¡Ë¤ËÆÏ¤¡¢Ä¾Àþ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÌÌ¤Ç¤è¤ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¥Û¥ó¥À¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡Öº£¡¢²æ¡¹¤ÏÀï¤¤¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¾Àþ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬É¬Í×¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾¤¬¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥Û¥ó¥À¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥¢¥í¥ó¥½¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤è¾å°ÌÁè¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡õ¥Û¥ó¥À¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¤Ä¤¤¤ËËÜÎÎÈ¯´ø¥â¡¼¥É¡£²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î¥ª¥é¥ó¥À£Ç£Ð¡Ê·è¾¡£¸·î£²£³Æü¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë£ÖÀïÀþ¤ØÍí¤à¤Û¤É¤ÎÂçµÕ½±¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£