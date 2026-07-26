インスタグラム更新

フィギュアスケート男子で世界選手権3連覇中のイリア・マリニン（米国）が日本時間26日、自身のインスタグラムのストーリー機能で「7/27月曜に、重大発表」などとつづった。“4回転の神”の意味深投稿に、日本人ファンも騒然となっている。

マリニンは黒バックに白字で、「7/27月曜に、重大発表」「次のステージへ行く時が来た」「一つの終わりは、新しい始まりへ繋がっている」とストーリー機能に3連投した。

昨季のミラノ・コルティナ五輪の男子個人戦ではミスが相次いで8位に沈んだものの、世界選手権で3連覇を達成。今季は11月のGPシリーズ第4戦スケートアメリカ、第6戦NHK杯の出場選手に名を連ねている。

ただ、5月にはオリンピック公式サイトのインタビューで、「少しの間、スケートから離れたい。ここ4年間、オリンピックに向けて本当に大変だった」「少し休みを取りたいと思っている。それがシーズンの半分くらいなのか、それとも……本当に自分の気持ち次第だね」と休養を示唆していた。そんな中での意味深投稿に、日本人ファンも騒然となった。

Xには、「マリニンの重大発表って何なんだろう 引退ではないと思いたい」「マリニンから月曜に重大発表って…なに？？」「なんだかただならぬ雰囲気を感じる」「え、マリニンくん…？まさかだよね？いろんな可能性が浮かぶけども…」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）