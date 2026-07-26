堂安、本田の投稿に脚光

日本代表MF堂安律が自身の公式SNSを更新。

「個人的には、W杯は優勝以外目指しません」と綴ると、その約2時間後には本田圭佑も「優勝を目指さんでどうする」と綴り、話題を呼んでいる。

日本は優勝を掲げて挑んだ北中米ワールドカップ（W杯）で、グループステージ無敗で突破するも、ラウンド32でブラジルに1-2で敗れて敗退が決定した。

選手も監督も大会前から目標を優勝と口をそろえており、大会前や大会後でも賛否の声が寄せられていた。

そして堂安は公式Xで「現実的な目標を掲げた方がいいっていう意見もわかります。でも、日本に帰ってきて一番言われたのは次は優勝してください！の言葉で 次はベスト8って言われたことは、一度もありません。本気で優勝を目指して戦った姿が、少なからずみんなの心を動かせたと信じています。正解は結果論やけど僕は優勝だけを目指します！！！」と思いを綴った。

堂安の投稿には引用する形でDF板倉滉が絵文字で反応。さらに本田も「優勝を目指さんでどうする。勘違いしないでどうする」と言及し、注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）