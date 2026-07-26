映画史に残る「犬の安否が心配すぎる」映画3選
突如街に現れる恐竜たちと"普通の家族"による決死のサバイバルを描く映画『オークストリートの異変』が、8月14日より日米同時公開される。本作には“超重要キャラクター”、夫婦の愛犬・スターバックが登場。外で謎の光を浴びて吠え出すスターバックは、家の中の主人たちよりもいち早く異変に気付く存在だが、犬と恐竜では勝ち目がないのは一目瞭然。映画好きな愛犬家たちからは、スターバックを心配する声も寄せられている。そこで本記事では、映画史に残る「犬の安否が心配すぎる名作」を振り返っていく。
【動画】スターバックがかわいすぎる！ どのキャストがお気に入り？ 特別映像
■名監督の演出に世界が震撼！ “恐竜×犬”が生んだ悲劇の一夜 『ロスト・ワールド／ジュラシック・パーク』（1997）
恐竜パニック映画の原点でもある『ジュラシック・パーク』（1993年）の続編となる本作。実は、犬が恐怖の演出に一役かっていることは忘れてはならない。
嵐の夜、静まり返る住宅街。庭のプールには、アメリカ本土に運ばれるも街に脱走していたティラノサウルスの姿が…。水を飲む巨大な恐竜に対し、犬は勇敢に吠え立てるが、怖がって犬小屋の中へ戻っていく。外の騒ぎに気付いた主人たちが見た光景は……恐竜の口から落ちる、空っぽになった犬小屋。直接的なシーンを映さないからこそ、「犬がどうなってしまったのか」が観客の脳裏に生々しく突き刺さり、観るもの全てを恐怖のどん底に突き落とした、スティーヴン・スピルバーグの手腕が光る名シーンだ。
■迫りくる炎の中みせた“奇跡の大ジャンプ”！ 『インデペンデンス・デイ』（1996）
地球を襲うエイリアンの圧倒的な兵器によってロサンゼルスが一瞬で火の海と化す、パニック映画の金字塔。人々が逃げ惑う緊迫のシーンで、車で逃げていたヒラー大尉とその家族はトンネルで渋滞に巻き込まれ、車を降りて逃げ出すことに。しかし、愛犬ブーマーがトンネルに取り残されてしまう。
すぐ後ろまで爆風と火柱が迫り、命の危険がせまるブーマー。そして、ついに逃げ場がなくなったその瞬間、ブーマーは車の上を駆け抜け、決死の大ジャンプを見せる。
実は、映画の初期脚本では爆発に巻き込まれて死ぬ予定だったところ、テスト試写の観客から猛反発を受けたことで生まれたという逸話を持つ本シーン。飼い主の腕の中にギリギリで滑り込んだあの瞬間は、地球の存亡がかかった本編のどの戦闘シーンよりも、世界中の愛犬家たちが「本当によかった」と胸をなでおろしたことだろう。
■愛犬の死が、伝説の殺し屋を「復讐の鬼」へと変えた『ジョン・ウィック』（2015）
人気シリーズの原点であり、まさに犬の安否が物語の最強の原動力となった代表作。裏社会から引退し、亡き妻の遺した愛犬デイジーと静かに暮らしていたジョン・ウィック。しかし、理不尽な強盗によって、デイジーの命を奪われてしまう。
ストーリー冒頭で訪れるこの最悪の悲劇は、復讐を起こすには十分すぎるほどのきっかけであり、ジョン・ウィックだけでなく観客の心も一瞬で怒りと悲しみで満たされた。伝説の殺し屋が敵を徹底的に壊滅させていく姿に、スクリーン前の愛犬家たちは「いけ！ 全員ぶっ飛ばせ！」と胸がスカッとしたに違いない。
ジョンと世界中の愛犬家たちの怒りのシンクロが功を奏して（？）、のちに続くシリーズとジョン・ウィックというキャラクターへの人気を決定付けるものとなった。
■大切な家族の一員・スターバックの“決死のサバイバル”『オークストリートの異変』（8月14日公開）
避けようのない脅威と、非力で愛すべき存在である「犬」の組み合わせは、観客の心を激しく揺さぶる究極のシチュエーションといえる。
そんな「犬の安否が心配すぎる名作」に加わらんとするのが、8月14日公開の『オークストリートの異変』だ。
『イット・フォローズ』（2014）のデヴィッド・ロバート・ミッチェル監督と、名手J.J.エイブラムスが最強タッグを組む本作では、異変が起きる街・オークストリートで生きるプラット一家の愛犬スターバックは、平和な犬生を送るのは難しそうだ。
大爆発を生き延びたブーマーのような奇跡を起こし、最愛の家族と共に恐竜から生き延びることができるのか。それとも、恐竜たちの鋭い牙と爪の前に、映画史に残る非情な運命をたどることになるのか。人間たちはもちろんのこと、もう一つの“決死のサバイバル”をスクリーンで見届けたい。
そして今回、スターバックの「お気に入りキャスト」が判明してしまう、とびきりキュートな特別映像が到着した。アン・ハサウェイやユアン・マクレガーら、プラット一家のキャスト陣が横一列に並ぶなか、スターバックが選んだ「お気に入り順」に全力で駆け寄っていく姿は、なんともほほえましい。順番をめぐって一喜一憂するキャストたちの素顔と、元気よくキャストたちに駆け寄り、甘えるスターバッグの姿に注目だ。
映画『オークストリートの異変』は8月14日より全国公開。
■名監督の演出に世界が震撼！ “恐竜×犬”が生んだ悲劇の一夜 『ロスト・ワールド／ジュラシック・パーク』（1997）
恐竜パニック映画の原点でもある『ジュラシック・パーク』（1993年）の続編となる本作。実は、犬が恐怖の演出に一役かっていることは忘れてはならない。
嵐の夜、静まり返る住宅街。庭のプールには、アメリカ本土に運ばれるも街に脱走していたティラノサウルスの姿が…。水を飲む巨大な恐竜に対し、犬は勇敢に吠え立てるが、怖がって犬小屋の中へ戻っていく。外の騒ぎに気付いた主人たちが見た光景は……恐竜の口から落ちる、空っぽになった犬小屋。直接的なシーンを映さないからこそ、「犬がどうなってしまったのか」が観客の脳裏に生々しく突き刺さり、観るもの全てを恐怖のどん底に突き落とした、スティーヴン・スピルバーグの手腕が光る名シーンだ。
■迫りくる炎の中みせた“奇跡の大ジャンプ”！ 『インデペンデンス・デイ』（1996）
地球を襲うエイリアンの圧倒的な兵器によってロサンゼルスが一瞬で火の海と化す、パニック映画の金字塔。人々が逃げ惑う緊迫のシーンで、車で逃げていたヒラー大尉とその家族はトンネルで渋滞に巻き込まれ、車を降りて逃げ出すことに。しかし、愛犬ブーマーがトンネルに取り残されてしまう。
すぐ後ろまで爆風と火柱が迫り、命の危険がせまるブーマー。そして、ついに逃げ場がなくなったその瞬間、ブーマーは車の上を駆け抜け、決死の大ジャンプを見せる。
実は、映画の初期脚本では爆発に巻き込まれて死ぬ予定だったところ、テスト試写の観客から猛反発を受けたことで生まれたという逸話を持つ本シーン。飼い主の腕の中にギリギリで滑り込んだあの瞬間は、地球の存亡がかかった本編のどの戦闘シーンよりも、世界中の愛犬家たちが「本当によかった」と胸をなでおろしたことだろう。
■愛犬の死が、伝説の殺し屋を「復讐の鬼」へと変えた『ジョン・ウィック』（2015）
人気シリーズの原点であり、まさに犬の安否が物語の最強の原動力となった代表作。裏社会から引退し、亡き妻の遺した愛犬デイジーと静かに暮らしていたジョン・ウィック。しかし、理不尽な強盗によって、デイジーの命を奪われてしまう。
ストーリー冒頭で訪れるこの最悪の悲劇は、復讐を起こすには十分すぎるほどのきっかけであり、ジョン・ウィックだけでなく観客の心も一瞬で怒りと悲しみで満たされた。伝説の殺し屋が敵を徹底的に壊滅させていく姿に、スクリーン前の愛犬家たちは「いけ！ 全員ぶっ飛ばせ！」と胸がスカッとしたに違いない。
ジョンと世界中の愛犬家たちの怒りのシンクロが功を奏して（？）、のちに続くシリーズとジョン・ウィックというキャラクターへの人気を決定付けるものとなった。
■大切な家族の一員・スターバックの“決死のサバイバル”『オークストリートの異変』（8月14日公開）
避けようのない脅威と、非力で愛すべき存在である「犬」の組み合わせは、観客の心を激しく揺さぶる究極のシチュエーションといえる。
そんな「犬の安否が心配すぎる名作」に加わらんとするのが、8月14日公開の『オークストリートの異変』だ。
『イット・フォローズ』（2014）のデヴィッド・ロバート・ミッチェル監督と、名手J.J.エイブラムスが最強タッグを組む本作では、異変が起きる街・オークストリートで生きるプラット一家の愛犬スターバックは、平和な犬生を送るのは難しそうだ。
大爆発を生き延びたブーマーのような奇跡を起こし、最愛の家族と共に恐竜から生き延びることができるのか。それとも、恐竜たちの鋭い牙と爪の前に、映画史に残る非情な運命をたどることになるのか。人間たちはもちろんのこと、もう一つの“決死のサバイバル”をスクリーンで見届けたい。
そして今回、スターバックの「お気に入りキャスト」が判明してしまう、とびきりキュートな特別映像が到着した。アン・ハサウェイやユアン・マクレガーら、プラット一家のキャスト陣が横一列に並ぶなか、スターバックが選んだ「お気に入り順」に全力で駆け寄っていく姿は、なんともほほえましい。順番をめぐって一喜一憂するキャストたちの素顔と、元気よくキャストたちに駆け寄り、甘えるスターバッグの姿に注目だ。
映画『オークストリートの異変』は8月14日より全国公開。