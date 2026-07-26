ひろゆき、“即断る”仕事があると告白 共演者は「意外！」驚き
実業家の西村博之氏（ひろゆき）が、23日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』（毎週木曜 後0：15）に初出演。“即断る”仕事があると語った。
【写真】妻・ゆかさんと”見つめ合う”ひろゆき
この日は、「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」として、普段言えないことをトーク。ひろゆき氏は「僕はあの…1人で喋れる人が意味わかんなくて…」と告白した。
「講演会ですみたいな壇上で、誰に向かってるわけでもなく1時間くらいしゃべり続けるとか」と苦手なことを説明。「人に向かってはわかるんですよ、聞かれたことを。でもキャッチボールもないのによくできるなと」と話した。
共演者は「意外！」などと驚き。ひろゆき氏は「オファーはあるでしょう？」という質問に「（独演会など）できないです」「即断る」ときっぱり。共演者は「全然いけそうなのに」と改めて驚いていた。
なお、「配信のときは1人ですよね？」という質問には「お酒飲んで頭おかしくなってからでないとできない」「シラフじゃできないです」と返答。配信時に寄せられるコメントを読みつつ、「酒飲んで頭おかしくなって、人間がいる勘違いをしてなんとかやってる」と答えていた。
【写真】妻・ゆかさんと”見つめ合う”ひろゆき
この日は、「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」として、普段言えないことをトーク。ひろゆき氏は「僕はあの…1人で喋れる人が意味わかんなくて…」と告白した。
「講演会ですみたいな壇上で、誰に向かってるわけでもなく1時間くらいしゃべり続けるとか」と苦手なことを説明。「人に向かってはわかるんですよ、聞かれたことを。でもキャッチボールもないのによくできるなと」と話した。
なお、「配信のときは1人ですよね？」という質問には「お酒飲んで頭おかしくなってからでないとできない」「シラフじゃできないです」と返答。配信時に寄せられるコメントを読みつつ、「酒飲んで頭おかしくなって、人間がいる勘違いをしてなんとかやってる」と答えていた。