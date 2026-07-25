古巣への復帰を果たした川村。（C）Getty Images

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　７月25日、サンフレッチェ広島オーストリア１部のレッドブルザルツブルクから川村拓夢が完全移籍で加入することを発表した。

　現在26歳のMFは、日本代表デビューを果たした2024年の夏に広島からザルツブルクへ移籍。しかし度重なる怪我に悩まされた。

　加入直後の７月に左膝内側靱帯を断裂し長期離脱。12月に復帰して新天地デビューを飾ったものの、昨年２月に右鎖骨を骨折して再離脱。３か月後に復帰するも、その翌月に今度は膝を負傷して長期離脱を余儀なくされ、昨季は全試合を欠場した。
 
　そんななか、今月初めにはグラウンドに立つ姿を見せており、ザルツブルクは公式Xで「帰ってきた」と復帰を報告。テストマッチにも出場していたなかで、古巣への電撃復帰となった。

　川村の広島加入について、SNS上では「ビッグサプライズ」「予想外すぎる」「怪我がもったいなかった」「鳥肌立ったわ…」「おかえりなさい」「晴天の霹靂」「今年のサンフレッチェクソ強くないか」といった声があがっている。

　Jリーグで再起をかける。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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