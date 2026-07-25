「予想外すぎる」「ビッグサプライズ」24年に日本代表デビューした26歳MFの“電撃復帰”にファン驚嘆！「怪我がもったいなかった」
７月25日、サンフレッチェ広島がオーストリア１部のレッドブル・ザルツブルクから川村拓夢が完全移籍で加入することを発表した。
現在26歳のMFは、日本代表デビューを果たした2024年の夏に広島からザルツブルクへ移籍。しかし度重なる怪我に悩まされた。
加入直後の７月に左膝内側靱帯を断裂し長期離脱。12月に復帰して新天地デビューを飾ったものの、昨年２月に右鎖骨を骨折して再離脱。３か月後に復帰するも、その翌月に今度は膝を負傷して長期離脱を余儀なくされ、昨季は全試合を欠場した。
そんななか、今月初めにはグラウンドに立つ姿を見せており、ザルツブルクは公式Xで「帰ってきた」と復帰を報告。テストマッチにも出場していたなかで、古巣への電撃復帰となった。
川村の広島加入について、SNS上では「ビッグサプライズ」「予想外すぎる」「怪我がもったいなかった」「鳥肌立ったわ…」「おかえりなさい」「晴天の霹靂」「今年のサンフレッチェクソ強くないか」といった声があがっている。
Jリーグで再起をかける。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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