◇ナ・リーグ ドジャース−メッツ（2026年7月24日 ニューヨーク）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が23日（日本時間24日）、敵地でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席は右翼線に安打を放ったが、三塁でタッチアウトとなりチャンスをつくれなかった。

1−1の5回、先頭で打席に入ると、相手先発・マナイアの外角スイーパーを捉え、右翼線に運んだ。大谷は一塁ベースを蹴ると、二塁ベースも蹴り全力疾走で三塁へ。ただメッツの中継ぷれーにより三塁でタッチアウトとなった。左膝に炎症を抱え、後半戦は打者のみの出場となっているが、影響を感じさせない走りぶりだった。

21日（同22日）の敵地フィリーズ戦でも3回2死二塁で、相手先発・ウィーラーの外角低めの直球を捉え、右中間を破った。一塁ベースを蹴ると、最後は二塁ベースへスライディング。タッチをかいくぐり、一度はセーフ判定が下ったもののフィリーズ側がチャレンジを要求。リプレー検証の結果、アウトとなっていた。

無死からの安打だっただけに、ネットでは「もったいない」「気持ちはわかるけど…」「ちょっと欲張りすぎた」「膝悪いんじゃないの！？」「無理しないで〜」など様々な声が上がった。