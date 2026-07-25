元「BE:FIRST」で俳優の三山凌輝（27）は女優花乃まりあ（33）とのダブル不倫騒動を受け、8月11日に予定していたイベント「第一生命 presents 6 ON DANCEの日 2026」への出演を見送ると所属事務所が公式Xで発表した。

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花乃と共演中のミュージカル「愛の不時着」への出演は続けるもようだが、スポーツ紙芸能デスクはこう言う。

「中止すれば莫大な違約金が発生しますし、他の出演者やスタッフ、スポンサーに迷惑をかけ、何よりも舞台を楽しみにしていたお客をガッカリさせてしまう。密会は認めつつ男女関係をかたくなに否定しているのも、舞台継続のためでしょう。もっとも現場の空気はとても重たいようです」

国民的俳優の水谷豊（74）を父に持ち、元「キャンディーズ」で女優の伊藤蘭（71）を母に持つ芸能界随一のサラブレッドである女優の趣里（35）と昨年8月に結婚し、9月に第１子が誕生してから1年も経っていないこともあって「裏切り愛」とも報じられている。三山への批判は強まるばかりだが、芸能プロ関係者からはこんな疑問もあがっている。

「週刊文春によると、三山は密会でランボルギーニを乗り回し、南青山の骨董通りで花乃さんを乗せて新宿の高級ホテルに入っていったり、ヴェルサーチのド派手なシャツで騒いだりしていた。とても密会とは思えない大胆さですから、マスコミにキャッチされても不思議じゃない。夫も子どももいる共演女優に手を出せば問題になり、批判されるのは、容易に想像がつくだろうに、どうしてそういう愚行に及んだのか。不思議ですし、謎です」

■「人に好かれ、愛されることを大切に」の教えはどこに

三山は元婚約者の人気YouTuberとの金銭トラブルを報じられ、1億円規模の「貢がせ」疑惑が大きく取り沙汰された過去を持つ。2025年にトラブルを報じた週刊文春の取材に応じ、「彼女に甘えてしまった」「本当に申し訳ないことをした」などと謝罪した。

「このスキャンダルにより『BE:FIRST』脱退と自らの活動休止、そして独立という流れを招き、懲りたはず。にもかかわらず、また同じ過ちを繰り返している。2度あることは3度あると言いますが、また女性問題を起こすんじゃないかという関係者までいるのですから、にわかに信じがたい」（芸能プロデューサー）

三山はインタビューなどで、一貫して自分軸をしっかり持ちながら、人とのつながりや思いやりを大切にする考え方を語っていたという。

「お母さんやお祖母さんから『人にされて嫌なことはするな』『人を気遣える人間になれ』『人に好かれ、愛されることを大切に』という教えを強く受け、『自分を大切に信じつつ、周りを肯定し、つながりを大事にする』をモットーにしていると強調していました。趣里さんと結婚後は、家族がモチベーションの中心で、近くにいる人を大切にすることで周りを幸せにしたい。『自他共に幸せ』が目標なのだと。そうした言葉は何だったのでしょう」（三山を取材する芸能ライター）

不倫騒動によって趣里はもちろん、水谷ファミリーに多大なダメージを与えたことについて、三山はどう弁明するのだろうか。

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視聴者としては応援せずにはいられないだろう。関連記事【もっと読む】三山凌輝のダブル不倫騒動がまさかの展開に…「趣里がんばれ」エール殺到で主演ドラマもヒットの兆し…では、趣里へのエールについて伝えている。