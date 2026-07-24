「痛いぐらい冷たい」売上1億円突破の神アイテム！おたふく手袋ペルチェベストの冷却力が凄まじい
バイク系YouTubeチャンネル「アイキョウバイクチャンネル」が、「売上1億円突破！体感－29度の冷却ベスト！おたふく手袋のマルチペルチェベスト試してみた」を公開した。動画では、おたふく手袋の「マルチペルチェベスト BT ABILITY バッテリーセット」を取り上げ、その圧倒的な冷却性能とバイク乗車時の実用性を検証している。
同製品は、昨年から販売されているペルチェベストの最新モデルで、大幅に増産されたにもかかわらず、発売からわずか1ヶ月で売上1億円を突破した大ヒットアイテムだ。最大の特徴は、冷却デバイスであるペルチェデバイスが5個も付属し、ベストとネッククーラーに自由に配置できる点にある。相京氏は、付属の2つのリモコンを使い分けることで「2人でデバイスを分けて使うことも可能」と、シチュエーションに応じた革新的な使い方を解説した。冷却性能も非常に高く、気温35度の環境下でもブーストモードを使えば表面温度を6度まで下げられるという。
実際のバイク走行テストは、気温32度で雨もパラつく高湿度の過酷な環境下で実施された。おたふく手袋の吸湿速乾・接触冷感機能を備えた高機能インナーの上にベストを着用し、まずはノーマルモードを試すと「首はかなり冷える」と評価。さらに出力を上げたブーストモードに切り替えると、「痛いぐらい冷たい」「冷えすぎるかもしれない」と、その強烈な冷却力を実感した様子を見せた。
また、冷却効果を最大化するための独自の視点も展開している。接触冷感機能を持つインナーと併用すると、汗をかいて気化熱冷却が効く前でも冷たさがブーストされ、強烈な冷感を得られると指摘。一方で、ベスト単体では体格によってフィット感がやや緩くなる点に触れ、上にメッシュジャケットを着て密着させることで「胸の部分もピタッとして冷たい」と、ライダーならではの着こなしの工夫を語っている。乗車姿勢によっても背中の密着度が変わり、冷たさの感じ方が変化することも実演を通して伝えた。
相京氏は同製品を「現状でも非常に有効なアイテム」と高く評価。ベストとネッククーラーの両方を備えた利便性を称賛しつつ、サイズ調整用のアジャスターがさらに追加されればより完璧になると総括した。夏の過酷なツーリングや屋外作業において、熱中症対策の頼もしい味方となりそうだ。
同製品は、昨年から販売されているペルチェベストの最新モデルで、大幅に増産されたにもかかわらず、発売からわずか1ヶ月で売上1億円を突破した大ヒットアイテムだ。最大の特徴は、冷却デバイスであるペルチェデバイスが5個も付属し、ベストとネッククーラーに自由に配置できる点にある。相京氏は、付属の2つのリモコンを使い分けることで「2人でデバイスを分けて使うことも可能」と、シチュエーションに応じた革新的な使い方を解説した。冷却性能も非常に高く、気温35度の環境下でもブーストモードを使えば表面温度を6度まで下げられるという。
実際のバイク走行テストは、気温32度で雨もパラつく高湿度の過酷な環境下で実施された。おたふく手袋の吸湿速乾・接触冷感機能を備えた高機能インナーの上にベストを着用し、まずはノーマルモードを試すと「首はかなり冷える」と評価。さらに出力を上げたブーストモードに切り替えると、「痛いぐらい冷たい」「冷えすぎるかもしれない」と、その強烈な冷却力を実感した様子を見せた。
また、冷却効果を最大化するための独自の視点も展開している。接触冷感機能を持つインナーと併用すると、汗をかいて気化熱冷却が効く前でも冷たさがブーストされ、強烈な冷感を得られると指摘。一方で、ベスト単体では体格によってフィット感がやや緩くなる点に触れ、上にメッシュジャケットを着て密着させることで「胸の部分もピタッとして冷たい」と、ライダーならではの着こなしの工夫を語っている。乗車姿勢によっても背中の密着度が変わり、冷たさの感じ方が変化することも実演を通して伝えた。
相京氏は同製品を「現状でも非常に有効なアイテム」と高く評価。ベストとネッククーラーの両方を備えた利便性を称賛しつつ、サイズ調整用のアジャスターがさらに追加されればより完璧になると総括した。夏の過酷なツーリングや屋外作業において、熱中症対策の頼もしい味方となりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
バイク乗りの猛暑対策はこれで正解！「氷嚢をつけたような冷たさ」が持続する最新ネッククーラー
買うべき神アイテム！おたふく手袋の新作インナー「ドラスティックドライクール」で真夏のバイクを快適に
【まとめ】ヤマハ大型バイク「YSP専売化」の疑問をメーカーに直接取材してみた
チャンネル情報
アイキョウバイクチャンネルはAmazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。楽天、ヤフーショッピングのアフィリエイトプログラムにも参加しています。
youtube.com/@aikyobike YouTube