ME:I・TSUZUMI、浴衣姿で生歌唱 ドウェイン・ジョンソンは12年ぶり来日で神対応「皆さんの愛情表現は格別です」【モアナと伝説の海】
【モデルプレス＝2026/07/20】女優のキャサリン・ランガイア、俳優のドウェイン・ジョンソン、ME:IのTSUZUMI、俳優の尾上松也が7月20日、都内で開催された映画『モアナと伝説の海』ジャパンプレミア モア夏祭り・ブルーカーペットイベントに出席した。
【写真】ME:Iメンバー、抜群スタイル際立つ“モアナ”衣装姿
本作は、どんなに悩んだり迷ったりしても、心の声を信じて前へと進む＜海に選ばれた＞16歳の少女モアナが、変幻自在に姿を変える半神半人のマウイとともに、愛する家族と島を救う冒険を描く。
モアナ役日本版声優を務めたTSUZUMIは花柄の浴衣姿で登場し、イベントの冒頭で劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」を生歌唱。会場を大いに沸かせた。その後、TSUZUMIは「最高ですね。皆さん、モアナの格好をしてくださっている方だったり、マウイだったり、ヘイヘイだったり、テ・フィティだったり。たくさんの素敵な格好で来てくださって、本当に私も嬉しいです。今日は『モア夏まつり』ということで、最高に盛り上がっていきましょう！よろしくお願いします」と笑顔でコメントした。
一方、マウイ役日本版声優の尾上は「嬉しいですね。こんなにコスプレだらけ（笑）。嬉しいなあ。マウイもたくさんいて、ありがとうございます。皆さん完成度が高くて」と日本のファンの熱量の高さに喜びを語った。
モアナ役のキャサリンは、初来日の感想を聞かれると「暑くてびっくりしているんですけれども、本当に美しいところですね。出身のオーストラリア・シドニーとはだいぶ違うなという風に思っています」とコメント。「日本に来れて、こういった形で皆さんと一緒に『モアナ』をお祝いできることを、すごく光栄に思っております」と笑顔を見せた。
マウイ役のドウェインは、12年ぶりの来日について「キャサリンも日本を気に入ってくれたとのことで嬉しいです」とにっこり。「私は何度も日本に来ているのですが、日本食をいつも楽しみにしていて、お酒を飲むことも楽しみにしていて、そして何よりも情熱的な日本のファンとの交流をいつも楽しみにしています。皆さんの愛情表現は格別です」と語った。
猛暑の中でも、会場に集まったファンへ握手やサインなどに応じ、約1時間神対応を見せていた。（modelpress編集部）
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【写真】ME:Iメンバー、抜群スタイル際立つ“モアナ”衣装姿
◆TSUZUMI、浴衣姿で生歌唱
本作は、どんなに悩んだり迷ったりしても、心の声を信じて前へと進む＜海に選ばれた＞16歳の少女モアナが、変幻自在に姿を変える半神半人のマウイとともに、愛する家族と島を救う冒険を描く。
一方、マウイ役日本版声優の尾上は「嬉しいですね。こんなにコスプレだらけ（笑）。嬉しいなあ。マウイもたくさんいて、ありがとうございます。皆さん完成度が高くて」と日本のファンの熱量の高さに喜びを語った。
◆キャサリン・ランガイア＆ドウェイン・ジョンソンが来日
モアナ役のキャサリンは、初来日の感想を聞かれると「暑くてびっくりしているんですけれども、本当に美しいところですね。出身のオーストラリア・シドニーとはだいぶ違うなという風に思っています」とコメント。「日本に来れて、こういった形で皆さんと一緒に『モアナ』をお祝いできることを、すごく光栄に思っております」と笑顔を見せた。
マウイ役のドウェインは、12年ぶりの来日について「キャサリンも日本を気に入ってくれたとのことで嬉しいです」とにっこり。「私は何度も日本に来ているのですが、日本食をいつも楽しみにしていて、お酒を飲むことも楽しみにしていて、そして何よりも情熱的な日本のファンとの交流をいつも楽しみにしています。皆さんの愛情表現は格別です」と語った。
猛暑の中でも、会場に集まったファンへ握手やサインなどに応じ、約1時間神対応を見せていた。（modelpress編集部）
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